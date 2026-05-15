Şamil Tayyar parçaları birleştirip konuyu mutlak butlana getirmeye çalıştı

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP’nin İstanbul’daki il kongresi ve Ankara’da görülen kurultay davası sürecine ilişkin gelişmeleri bir arada değerlendirerek dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Tayyar, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davanın 10 Temmuz’a ertelendiğini, ayrıca kongre sürecine dair açılan davada görev yapan çağrı heyetinin çalışmalarına devam etmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı. Aynı zamanda Ankara’da görülen 38. Olağan Büyük Kurultay’a ilişkin “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasıyla açılan ceza davasının da 1 Temmuz’a ertelendiğine işaret etti.

Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinin ve CHP kurultay sürecine ilişkin yargı aşamalarındaki ertelemeleri birlikte ele alan Tayyar, ayrıca dosyanın istinaf sürecine gönderilmesiyle ilgili süreci de hatırlattı.

'PARÇALARI BİRLEŞTİRDİ' KONUYU MUTLAK BUTLANA GETİRMEYE ÇALIŞTI

Paylaşımında farklı dosyalardaki gelişmeleri “parçalar” olarak nitelendiren Tayyar, bu unsurlar birleştirildiğinde “Temmuz ayından önce mutlak butlan kararı beklenmemesi gerektiği” yönünde bir değerlendirme yapılabileceğini savundu.

"10 TEMMUZ'DAN ÖNCE BEKLEMEYİN"

Tayyar'ın paylaşımında, "CHP’nin 38.Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptal davası, 10 Temmuz’a ertelendi. Gürsel Tekin başkanlığındaki Çağrı Heyeti görevinin devamı kararlaştırıldı. Hatırlatalım. Ankara’daki 38. Olağan Büyük Kurultay’da oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan 12 sanıklı ceza davası da 1 Temmuz’a ertelenmişti. İBB davasındaki kurultayla ilgili tüm arşiv, Özkan Yalım ve Gökhan Böcek’in itirafları, mutlak butlan davasının görüldüğü istinafa gönderilmişti. Yani? Pazılın parçalarını birleştirirsek, bilgi değil kanaat olarak ifade etmek gerekirse, Temmuz’dan önce ‘mutlak butlan’ kararı beklemeyin. Kişisel yorumum, İstinaf, kararını UYAP’a yüklemek için 10 Temmuz’da İstanbul’dan gelecek kararı bekleyebilir. Öncesi sürpriz olur" ifadelerini kullandı.