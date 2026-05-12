AKP'li Şamil Tayyar kendi mahallesine kızdı

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından partisine yönelik eleştirilerine kendi mahallesinden gelen tepkilere dikkat çekti.

Gaziantep'te bazı kesimlerce tepkilere yol açan Manifest konseri üzerine açıklama yapan Tayyar, kendi mahallesine sitem etti.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"'Sorunun özünü kavrayalım' diyorum, “ahlaksız şarkıcılara nasıl izin verilir’ diyorlar. 'Yasaklayınca sorun biter mi' diye soruyorum, 'biter, bitmez ayrı, yasaklansın' diye cevap veriyorlar. “Konseri özel organizasyon şirketi düzenledi” hatırlatmasını yapıyorum, 'olsun, devlet isterse yasaklar' narasını atıyorlar. O vakit dostlar, basitçe yüzleşelim. '24 yıldır devletin ve belediyelerin tüm desteklerine rağmen kaç çocuğun, kaç gencin hayatına tesir ettiniz' diye sormayacağım, sorum çok basit: 'Mahallenizin kıymetli bir sanatçısını izlemek için hiç bilet aldınız mı?' Belediyelerin beleş konserlerini saymak yok."