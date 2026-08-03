Rozetini Erdoğan takmıştı: AKP'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün danışmanı istifa etti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye katılmasının ardından, belediye bünyesinde yeni bir istifa haberi geldi. Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Hasan Özdemir, başkan danışmanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

BAŞKAN DANIŞMANLIĞI GÖREVİNDEN İSTİFA

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Tuzla Belediye Başkan Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti. Ancak, halkın kendisine verdiği yetki ve güvenle hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak görevine devam edeceğini vurguladı.

MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM VURGUSU

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak halkımızın bana verdiği yetki ve güvenle; hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatımla, Tuzlalı ve İstanbullu komşularıma kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyorum."

"ASIL MAKAM KOMŞULARIMIZIN KALBİ"

İstifasını ilkeleri ve hizmet anlayışı çerçevesinde değerlendiren Özdemir, "Gerektiğinde sorumluluk almak kadar, ilkelerimiz ve hizmet anlayışımız doğrultusunda makam hisarlarından çekilmesini bilmek de siyasete ve millete olan saygımızın bir gereğidir. Bizim için asıl makam, komşularımızın kalbinde kurduğumuz tahttır" ifadelerini kullandı.

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİ, SEVDAMIZ BAKİ"

Özdemir, açıklamasının devamında, "Makamlar gelip geçici, Tuzla'ya ve İstanbul'a olan sevdamız bakidir. Kentimizin hakkını savunmak, her bir komşumuzun sesine ses olmak için meclis sıralarında, sahanın tam ortasında, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğim" dedi.