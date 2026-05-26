Özgür Özel'in tarihi çağrısına Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt

Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Sarı, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP Lideri Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na yaptığı tarihi çağrıya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, cephesi 2 milyon üye ile seçim yapılmasına kapıyı kapattı.

Sarı, şunları ifade etti:

"Genel Başkanımız 'En makul, en doğru zamanda bir kurultay yapalım' dediği halde, 'bu kurultay nasıl olabilir, ne yapabiliriz, yol haritamız ne olabilir' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Yani bundan sonrasını ben siyasi polemik olarak görüyorum açıkçası. Yani yol bellidir, yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir. Bu çerçevede ilerleyeceğiz biz."

CHP Lideri Özgür Özel'in İzmir buluşması bugün mitinge dönüşmüştü. Polisin Cumhuriyet Meydanı'ndaki müdahalesinin ardından Gündoğdu Meydanı'na yürüyen Özel'e on binlerce İzmirli eşlik etmişti.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sloganların ardından çağrı yapmıştı.

CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısı şöyleydi:

"Ama bu işi seçimlere kadar uzatmak isteyenler var. İzmir'den Kemal beye sesleniyorum. İnsanların bu öfkesinden kimse mutluluk duyduğumu düşünmesin. bu işin bir çıkışı var. Önerim şudur, bayramdan sonraki 1-2 hafta sonraki hafta sonu, 2 milyon üyemize Genel Başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Bu öfkeyi durduracak olan şey partini gerçek sahiplerine soralım. 2 milyon CHP'li Genel Başkanı seçsin.

eçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. eğer benden başkası kazanırsa elini öpeceğim. ömrüm boyunca yanında gezeceğim.

Kurultaya gidip 2 milyon CHP'linin seçtiği kişiyi genel başkanlığa getirelim. İktidara yürüyelim.

İçinde bulunduğumuz durum kişisel heves günü değildir. Bu milletin istemediği kimse CHP'nin genel başkanı olamaz

Bu öfke bitsin yerini coşku alsın. Hep birlikte iktidara yürüyelim. Benim planım hızla CHP'yi seçilmiş bir yönetime dönüştürmek ve iktidar yürüyüşünü sürdürmektir

AKP'nin planı bir kez daha bizi yenmektir. Buna izin vermeyin. Bizim kazancımız bir siyasi partinin iç yarışını kazanmak değil, Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır.

Sizin verdiğiniz Genel Başkanlık unvanını AKP yargı kollarıyla aldılar. Bir tek sizi hesaba katmadılar.

Sana meydan okuyorum Erdoğan, biz kazanacağız!"