Özgür Özel'in Instagram iletişim hesabı butlan yönetimine geçti: CHP'li Bulut'tan uyarı

CHP lideri Özgür Özel’in resmi Instagram iletişim hesabı "mutlak butlan" yönetimine geçti.

Özgür Özel'in X platformundaki iletişim hesabından yapılan paylaşımda, yeni bir Instagram hesabının açıldığı duyuruldu.

Özgür Özel İletişim X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in Instagram iletişim hesabına butlancılar tarafından el konuldu. Yeni sayfamızı takip edelim, paylaşalım, mücadelemizi büyütelim." ifadeleri kullanıldı.

CHP'Lİ BULUT'TAN UYARI GELDİ

Hesabın kontrolünün kaybedilmesinin ardından CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları ve partilileri uyaran bir paylaşım yaptı.

"PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN"

Bulut, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: