Özgür Özel'den Zülfü Livaneli'li paylaşım
CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Zülfü Livaneli'nin müziğinin yer aldığı bir klip paylaştı.
CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdiği mitinge ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
"Özgür Özel İletişim" hesabından paylaşılan klipte, sanatçı Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği "Böyledir Bizim Sevdamız" eseri kullanıldı.
Ayrıca klipte, CHP Lideri Özel'in mitinge gelen yurttaşlara seslendiği anlar da yer aldı.
LİVANELİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ŞARKILARINI KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞTİ
Öte yandan sanatçı Zülfü Livaneli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerini kullanmayı yasaklamıştı.
Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi’nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur." ifadelerini kullanmıştı.
Böyledir bizim sevdamız! pic.twitter.com/r0w5adyxpB— Özgür Özel İletişim (@ozgurozeliletsm) June 15, 2026