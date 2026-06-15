Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Özgür Özel'den Zülfü Livaneli'li paylaşım

Özgür Özel'den Zülfü Livaneli'li paylaşım

CHP Lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından Zülfü Livaneli'nin müziğinin yer aldığı bir klip paylaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Özgür Özel'den Zülfü Livaneli'li paylaşım

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirdiği mitinge ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Özgür Özel İletişim" hesabından paylaşılan klipte, sanatçı Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği "Böyledir Bizim Sevdamız" eseri kullanıldı.

Ayrıca klipte, CHP Lideri Özel'in mitinge gelen yurttaşlara seslendiği anlar da yer aldı.

Kılıçdaroğlu'na bugün 7. sanatçıdan da yasak geldi!Kılıçdaroğlu'na bugün 7. sanatçıdan da yasak geldi!

Özgür Özel'den Zülfü Livaneli'li paylaşım - Resim : 2

LİVANELİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ŞARKILARINI KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞTİ

Öte yandan sanatçı Zülfü Livaneli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerini kullanmayı yasaklamıştı.

Livaneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi’nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro