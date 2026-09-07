Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik telefonu

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

YENİ Parti Lideri Özgür Özel'den Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik telefonu geldi.

ÖZEL'DEN BAŞKAN VE KAPTANA TEBRİK TELEFONU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşması üzerine YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel; Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Takım Kaptanı Eda Erdem'i tebrik etti.

Filenin Sultanları'nı yürekten kutladığını belirten Özel; elde edilen tarihi zaferde emeği geçen teknik ekibi, federasyon yönetimini ve tüm sporcuları tebrik etti.

FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Türkiye Kadın Milli A Voleybol Takımı, pazar günü oynanan 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya'yı karar setinde 15-10 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.