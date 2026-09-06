Filenin Sultanları şampiyon oldu! Salon inledi: Mustafa Kemal'in askerleriyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 3-2 kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonu oldu.

SALON ''MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ'' DİYE İNLEDİ

Filenin Sultanları’nın aldığı zafer büyük bir coşkuyla kutlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu, ‘’Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ tezahüratları ile inledi.

EDA ERDEM: TÜRK KADINININ NELER YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, Avrupa Şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem, "Vallahi ne söyleyebilirim! Bu takımla inanılmaz gurur duyuyorum. Seyirci harikaydı, destek harikaydı. Onların baskısı olmasa 3-2'ye getiremezdik. Herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bizlere en iyisini vermeye çalıştılar, biz de sahaya en iyisini koymaya çalıştık. Tekrar, 3 yıl sonra yeniden şampiyon olmak inanılmaz bir duygu!" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren deneyimli isim, "Cumhuriyet'in bize açtığı yolda, Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik. Türk kadını her zaman hayal etmeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edecek. Bu kupa hepimizin! Bugün Avrupa'nın başkenti İstanbul! Herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

VARGAS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Attığı 28 sayıyla şampiyonluğun mimarlarından olan Melissa Vargas, mücadele sonrası gözyaşlarını tutamadı ve büyük mutluluk yaşadı.