Özgür Özel'den cezaevinde Mustafa Bozbey'e ziyaret: Başkan iyi, herkese selamı var

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa temasları öncesi tutuklanan ve ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını kısa tutan Özel, Başkan Bozbey'in moralinin yerinde olduğunu vurguladı.

"AÇIKLAMAYI ULU CAMİ ÇIKIŞINDA YAPACAĞIZ"

Cezaevi çıkışında gazetecilerin yönelttiği sorulara detaylı yanıt vermeyen Özel, görüşmenin içeriğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Başkan iyi, herkese selamı var. Görüşme gayet iyi geçti. Şu an için başka bir şey söylemeyeyim, detaylı açıklamayı Ulu Cami'den çıkınca yapacağız."

BURSA PROGRAMI YOĞUN TEMPOLARLA SÜRÜYOR

Özgür Özel'in bugünkü Bursa seyahati sadece cezaevi ziyaretiyle sınırlı kalmıyor; gün boyunca kentin farklı kesimleriyle bir araya gelmesini öngören geniş bir takvim işliyor. Cuma namazının ardından saat 13.45'te Tarihi Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne geçerek esnafın sorunlarını dinleyecek olan Özel ardından kırsal kalkınma ve tarım odaklı temaslarda bulunacak.

Özel'in günün ilerleyen saatlerindeki programı ise şu şekilde planlandı:

-Saat 16.00: Fadıllı Köyü'nde zorlu bir üretim sezonu geçiren incir üreticileriyle buluşma ve tarımsal sorunları yerinde dinleme.

-Saat 19.00: Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Acıbadem Kavşağı arasında gerçekleştirilecek kitlesel yürüyüş ve ardından açıklama.