Devlet Bahçeli şarkıyı duyunca kendini tutamadı: Ferdi, mahvettin bizi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, sanatçı Ferdi Tayfur'un hayranı olduğu biliniyor. Bahçeli, Adana'daki millet bahçesi projesinin sunumunu izlerken fonda çalan Ferdi Tayfur şarkısıyla duygusal anlar yaşadı. "Ferdi, mahvettin bizi" diyen Bahçeli, sanatçının adının yaşatılması için çınar ağacı dikilmesini istedi.

Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi projesinin son aşamalarını Bahçeli'ye sundu.

FONDAKİ ŞARKI DUYGULANDIRDI

Proje için hazırlanan tanıtım videosunun gösterimi sırasında salonu Ferdi Tayfur'un ezgileri doldurdu. Müziğin etkisiyle duygulanan MHP Lideri Bahçeli, videonun ardından Başkan Ali Avan'a dönerek, "Ferdi, mahvettin bizi" dedi.

MİLLET BAHÇESİNE ÇINAR

Usta sanatçıya duyduğu sevgiyi her fırsatta gözler önüne seren Bahçeli, projenin ruhuna uygun çok özel bir talimat verdi. Millet bahçesine Tayfur'un hatırasını yaşatacak bir nişan bırakılmasını isteyen Bahçeli, "Rahmetlinin adına bir çınar dik. Madem millet bahçesi, onun adına bir çınar olsun. Ferdi Tayfur diye yazsın" dedi.

Genel Başkanın bu talimatı üzerine hemen harekete geçen Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, projenin yeşil doku planlamasında Tayfur'a özel bir yer açacaklarını belirterek, "Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. Toplamda 300 ağaç dikeceğiz, ancak bunlardan birini özel olarak Ferdi Tayfur adına dikilecek dev bir çınar oluşturacak" diyerek talimatın yerine getirileceğini kaydetti.