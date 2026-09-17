Bahçeli, Dervişoğlu'nun 30 Ağustos mektubunu kuryeyle iade etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, katıldığı bir televizyon programında siyaset gündemini sarsacak dikkat çekici bir olayı kamuoyuyla paylaştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine tebrik mesajı gönderdiğini belirten Dervişoğlu, bu mesajların MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından reddedildiğini açıkladı.

KURYEYLE GERİ GELEN TEBRİK

NOW TV ekranlarında İlker Karagöz'ün konuğu olan Dervişoğlu, gönderdiği bayram kutlamasının MHP Genel Merkezi tarafından kabul görmediğini ve kurye vasıtasıyla kendisine iade edildiğini söyledi. İYİ Parti lideri, Bahçeli'nin bu tutumunu, kendisinin İmralı süreci politikalarına yönelik yönelttiği sert eleştirilerle ilişkilendirdi.

Törenlerde aralarındaki soğuk rüzgarların ve mesafeli tavırların nedenine de değinen Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin zafer gününün kutlandığı mesajı geri gönderene, Atatürk'ün huzurunda nasıl davranacaktım?"

Açıklamalarında Cumhuriyet değerlerinin önemine de vurgu yapan Dervişoğlu, rejimi hedef alan söylemlere karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirterek, "Cumhuriyet'i onlara, yani Cumhuriyet düşmanlarına yedirttirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet'i "zulüm rejimi" veya "parantez" olarak nitelendiren zihniyete geçit vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.