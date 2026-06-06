Özgür Özel 'kuşatma altındayız' deyip konuştu! "Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim!"

CHP Lideri Özgür Özel, Çorum’daki Alevi buluşmasında CHP’ye yönelik operasyonlara tepki gösterdi; “Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim!” dedi.

Özgür Özel, tartışmalı mutlak butlan kararına ilişkin de şunları ifade etti:

"Butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir, bizim aramızda değildir; Saray rejimiyle milletin arasındadır, milletin iradesi arasındadır! bizim birinci parti olmamıza karşı Saray'ın kurduğu bu kumpastır. Saray'ın kurduğu kumpası canların sevgisi yenecektir, sizlerin mücadelesi ve sahip çıkışı yenecektir! Özellikle de ikiliği çok tehlikeli bir yerden çıkarabilir miyiz diye kurulan bu kumpasa karşı, siz canlarımızın bize sahip çıkan tutumundan almaktayız."

CHP Lideri Özgür Özel, Çorum Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması’na katıldı.

Özel, konuşmasında Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerine dikkat çekti, cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini vurguladı.

CHP’ye yönelik operasyonlara ve ‘butlan’ tartışmasına da sert tepki gösteren Özel, “Bugün dört koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız” dedi. Özel, “Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim!” sözleriyle mücadeleden geri adım atmayacağını söyledi.

Alevi kurumlarının temsilcileriyle bir araya gelen Özel, kongrenin Çorum’da düzenlenmesini anlamlı bulduğunu belirtti. Zor bir dönemden geçildiğini söyleyen Özel, “Ve öyle bir döneme denk geldi ki; birbirini seven, ülkesini seven, laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan ve bu ülkenin aydınlık yarınları için birbirine güç veren, birbirinden güç alanlar böyle zor bir dönemde birlikteyiz. İyi ki varsınız, hepinizi saygıyla selamlıyorum!” ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHİR RIZALIK VE RAZILIK ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

Özel, konuşmasında Rıza Şehri buluşmasına da dikkat çekti. Rıza Şehri’nin adaletsizliğin ve sömürünün olmadığı bir toplum idealini temsil ettiğini belirten Özel, şunları söyledi:

“Rıza Şehri; sömürünün, adaletsizliğin olmadığı bir dünyaya olan inanç ve öyle bir topluma doğru bir yürüyüşün simgeleşmesi. Canı cana, malı mala katarak sömürüsüz bir yaşam biçimi hedefi. Mülkün kimsenin olmadığı, zenginin fakirin olmadığı bir şehir. Bu şehirde dertsiz, tasasız, endişesiz yaşanır. Bu şehir rızalık ve razılık üzerine kurulmuştur. Üç can bir cem olmuştur, adı bu yüzden Rıza Şehri'dir.”

"TOPLUMU YÖNETENLERİN RIZALIK BORCU VARDIR"

Alevi toplumunun Türkiye’de tarih boyunca acılar yaşadığını belirten Özel, devletin Alevilerden rızalık alması gerektiğini söyledi. Özel, “Açık söylemek gerekirse, bugün ülkeyi yönetenlerin Alevi toplumuna rızalık borcu vardır. O rızalığı; partim, kendim ve Türkiye'nin geleceğinde Türkiye'yi yöneteceğine inandığım kadrolarımız adına, eninde sonunda devlet adına Alevilerden o rızalığı alacağımıza söz vermeye geldim buraya!” diye konuştu.

Kerbela’dan Çorum’a, Maraş’tan Sivas’a uzanan acıların unutulmadığını söyleyen Özel, Alevi toplumunun bu acıları sabırla ve dirençle taşıdığını ifade etti. Özel, “Her çağın Kerbelasında mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama hiç zalim olmadınız. Acı çektiniz ama hiç kimseye acı çektirmediniz. Hakkınız yendi ama kimsenin hakkını yemeyi aklınızdan bile geçirmediniz. İşte sizin inancınızın da, yüreğinizin de, toplumunuzun da büyüklüğü buradan gelir” dedi.

Özel, Alevilerin eşit yurttaşlık talebine ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Cemevlerinin ibadethane olarak tanınmamasını eleştiren Özel, Aleviliğin inanç değil kültür olarak görülmesine tepki gösterdi.

Özel, şunları kaydetti:

“Genel Başkan olarak grup kürsüsüne çıktığım ilk gün demiştim ki; eşit yurttaşlık. Ve demiştim ki; son Alevi "Ben eşitsizliğe uğramıyorum artık" diyene kadar Alevilere eşitsizlik, haksızlık yapılmaktadır. Son Kürt "Kürt sorunu yoktur" diyene kadar Kürt sorunu vardır. Son Alevi "Eşitsizlik sorunum yoktur artık" diyene kadar bu sorun vardır, o sorunu çözmeye ant içiyorum demiştim!”

Özel, CHP’nin iktidarında Madımak’ın utanç müzesi yapılacağını ve Alevilerin inançlarını özgürce yaşaması için gerekli adımların atılacağını söyledi. Özel, “Bu sorunu çözüp, Madımak'ı utanç müzesi yapıp, Alevilere din eğitiminden tutun ibadethanelerinin devlet tarafından tanınmasına, kabul edilmesine, inancın eşit, ayrımsız, özgür şekilde yaşanmasına, devletin tüm inançlara, tüm dinlere, tüm mezheplere eşit ve doğru konumlanmasına kadar bu konudaki çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

"SALDIRI ALTINDAYIZ"

Konuşmasının siyasi bölümünde CHP’ye yönelik operasyonlara ve ‘butlan’ tartışmasına değinen Özel, partinin hedef alındığını söyledi. Özel, bu süreci yalnızca CHP’nin iç meselesi olarak görmediklerini belirtti.

Özel, şunları söyledi:

“Bugün dört koldan saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan? "Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan." Siz yolunuzdan dönmedikçe, ben de bu yoldan dönmeyeceğim. Gerekirse bu başı vereceğim ama onlara baş eğmeyeceğim!”

Özel, sandığın Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak, millet iradesinin hedef alındığını ifade etti. Özel, “Bugün Cumhuriyetin en büyük kazanımı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hediyesi Cumhuriyetin en büyük kazanımı, sandık saldırı altındadır. Müesses nizam milletin iradesine darbe yapmaktadır. Bu yüzden, Alevi kurumlarının ilk günden tespit ettiği gibi, butlan meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değildir, bizim aramızda değildir; Saray rejimiyle milletin arasındadır, milletin iradesi arasındadır!” dedi.

"SARAY KUMPAS KURDU"

CHP’nin son seçimlerde birinci parti olmasının ardından hedef alındığını söyleyen Özel, butlan tartışmasını “Saray’ın kurduğu kumpas” olarak nitelendirdi.

Özel, “47 yıl sonra partinin birinci parti olmasına, yerel seçimlerde iktidar olmasına, yapılacak ilk seçim için yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında bizim birinci parti olmamıza karşı Saray'ın kurduğu bu kumpastır. Saray'ın kurduğu kumpası canların sevgisi yenecektir, sizlerin mücadelesi ve sahip çıkışı yenecektir!” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yürüyüşünün süreceğini belirten Özel, Hacı Bektaş’a atıf yaparak daha önce verdiği sözü yineledi. Özel, “Daha önce de söz vermiştim, bugün de söz veriyorum: Hacı Bektaş'ın ektiği tohuma su vermeye yoldaş olacağım. İncilsem de incitmeyeceğimi ama mücadeleden de bir adım durmayacağımı geride söylemiştim, sözümün dimdik arkasındayım” dedi.

Özel, konuşmasının sonunda CHP’nin mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Partiye yönelik baskılar karşısında geri adım atmayacaklarını söyleyen Özel, Alevi toplumunun desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Özel, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Özellikle de ikiliği çok tehlikeli bir yerden çıkarabilir miyiz diye kurulan bu kumpasa karşı, siz canlarımızın bize sahip çıkan tutumundan almaktayız. O yüzden hepinizi çok seviyorum ve hepinize söz veriyorum: En güzel günlerde, en adil günlerde hep birlikte olacağız. Siz bize sahip çıktınız, biz sizinle birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Eninde sonunda menzile varacağız! Biz başaracağız, biz kazanacağız! Tüm canların önünde saygıyla eğiliyorum, iyi ki varsınız, sizleri çok seviyorum.”