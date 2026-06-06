Özgür Özel'den tarihi rest! "Artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmak"

CHP Lideri Özgür Özel tarihi bir konuşma yaptı. Özgür Özel bu konuşması ile 'yeni yürüyüş haritasını' açıklamış oldu. CHP Lideri Özel, "Artık mesele; partinin evlatlarını, saraya kurban edenlerle meşgul olmak değil. Artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmak, kurban olmak ama başarılı olmak" dedi.

CHP Lideri Özel, dün belde statüsü kazanan yerler için düzenlenecek yerel ara seçim için sahaya indi. Özel'e yönelik büyük bir ilgi ve halk desteği olduğu görüldü. Özel, dün gittiği Gümüşhane’nin Tekke beldesinde düzenlenen halk buluşmasında da gündeme ilişkin de konuştu.

"HEMEN YALANA SARILDI"

Özel, tutuklu Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek'in merhum Ferdi Zeyrek ile ilgili iddialarına çok net tepki gösterdi:. Özel, bu iddialara yanıt vermeden önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Böcek hakkında birkaç önce söylediği, "Böcek yakında anlatacak zamanı" sözlerini hatırlattı. Özel, tapu iddialarının ardından Gürlek, Böcek hakkında bu sözleri sarf etmişti. Böcek de 'Bir kuruş verdiysem şerefsizim" dese de 'İtirafçı' olmuştu.

Özel şunları ifade etti:

“Maalesef büyük kötülükler yapıyorlar. En son o AK Parti’nin yargı kolları başkanı olacak kişi 19 yıl görev yapmış, tüm parasını biriktirse ve bir çay içmese veya bir ekmek almasa 19 yıl boyunca biriktireceği paranın 10 katıyla, 190 yıl çalışsa alacağı kadar maaşla 18 tapu almış. Bu tapuları çıkardık. Hemen ertesi günü önce yalana sarıldı. Kendi bakanlarına dedim, ‘Bilgisi elinizde. Bu bunları almadıysa beni rezil edin.’ O gün bugündür ne Cumhurbaşkanı, ne Murat Kurum, ne herhangi bir yer dönüp de bize ‘O tapular bu adamın değildi’ diyemiyor. O günden beri. Varsa desinler, beni rezil etsinler ama yok. Ne dedi Cumhurbaşkanı? ‘Akın sen sakın cevap verme. Tapuları konuşma. Kötülük yapmaya devam et’ dedi.”

"GERİ ALACAKSIN BİR İMZA ATACAKSIN DEDİLER"

Özel, kendisi hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, o gün Ankara’da olduğunu söyledi. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi kötülüğe bak. Kendinin düştüğü duruma cevap vereceği yere demişti ki ‘Antalya Büyükşehir Belediyesi Manisa’da benzinlikte Özgür Özel‘le buluştum. Onu konuşmak istiyorum. Yakında bu olacak.’ O gün bunu söylediği kişi böyle kendi elyazısıyla yeminler etti böyle bir şey olmadığına dair. Sonra döndük ve bir baktık ki İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bizim korumaların kayıtlarında, partinin kayıtlarında; o gün ben Ankara’dayım, Manisa’da yokum. Bu yalan böyle kaldı ya, ‘Allah Allah ya.’ İspatladık ya, bu sefer 20 tane ilaç içen bu adamı evladı ile tehdit ettiler, yakınlarıyla tehdit ettiler. Bütün mal varlığına çöktüler. ‘Geri alacaksan bir imza atacaksın’ dediler.” Özel, CHP’yi hedef almak için yaşamını yitiren bir kişinin adının kullanıldığını savundu. Özel, “Sırf ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar” diyerek şöyle devam etti: “O kişiye gittiler, ne dedirttiler biliyor musunuz? ‘Ben onu Özgür’e vermedim, ben onu rahmetli Ferdi’ye verdim’ dedirttiler. Niye biliyor musunuz? Ölmüş ya. Konuşamaz ya. ‘Gören oldu mu?’ ‘Yok, olmadı.’ ‘Biz öyle çok kalabalık gittik, kimse görmeden ben Ferdi’ye verdim.’ Sırf ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar. Ben bu mübarek cuma gününde, bu güzel beldede, bu kötülüklere karşı sizin vicdanınıza sığınıyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

Tekke’deki buluşmada parti içi mücadeleye de değinen Özel, CHP’nin yeni dönemde kazanma hedefiyle yol yürüyeceğini söyledi. Özel, ismini vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi:

“Onun için ölülere iftira atanları, rahmetlilere iftira atanları geride bıraktık. Köhnemiş yapıları geride bıraktık. Binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Yanınıza, karşınıza çıkabilir mi? Bana bina lazım değil. Bana bir daha, bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Yenilgiye alışanları arkada bıraktık. Mağlubiyete partiyi alıştıranları arkada bıraktık. Kazanma ile tanışanlarla, hep birlikte ileriye doğru yürüyoruz.”

CHP Lideri Özgür Özel, mücadelenin artık farklı bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Özel, yeni dönemde yol haritasını çok net çizdi. Özel'in 'gerekirse kurban olmak' sözleri dikkat çekti:

“Benimle birlikte, Barış’la birlikte önce Tekke’de sonra Gümüşhane’de iktidara yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyeceğiz. Artık mesele; partinin evlatlarını, saraya kurban edenlerle meşgul olmak değil. Artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmak, kurban olmak ama başarılı olmak. Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür. Pusulası millettir. Hedefi 86 milyonun koluna girmektir.”

Özel, konuşmasının son bölümünde AKP ve MHP seçim bürolarının önünden geçerken yurttaşlarla selamlaştığını anlattı. Kendisini “bu milletin bir evladı” olarak tanımlayan Özel, Tekke’de partiler üstü bir kardeşlik vurgusu yaptı: