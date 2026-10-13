Özgür Özel fon vurgununda Yazıcı'nın ortağının ölümünü şüpheli buldu: Daha dikkatli bakmak lazım

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgununda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın adının geçmesini ve Yazıcı’nın ortağı Ali Emre Ballı’nın ölümünü gündeme taşıdı. Mustafa Yazıcı’nın mal varlığına önce tedbir konulup kısa süre sonra bu tedbirin kaldırıldığını hatırlatan Özel, Ballı’nın ölümü için "Oğlunun ortağı Allah rahmet eylesin, canına kıydı ya da o işe çok daha dikkatli bakmak lazım" dedi.

5 GÜN SONRA ORTAĞI ÖLÜ BULUNDU

Soruşturma kapsamında daha önce Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir konulduğu bildirilmişti. 1 Ekim'de Tedbirin; devir, satış, bağış, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi işlemleri kapsadığı aktarılmıştı.

Ancak kısa süre sonra yeni bir gelişme yaşanmıştı. Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkındaki tedbirler birkaç saat içinde kaldırılmıştı. Tedbiri kaldırılan isimler arasında Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı yer almıştı. Yazıcı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği aktarılmıştı.

6 Ekim’de ise Mustafa Yazıcı ile bazı şirketlerde ortaklığı bulunan iş insanı Ali Emre Ballı’nın İstanbul Çekmeköy’de aracında ölü bulunduğu ortaya çıkmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ballı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ballı’nın da mal varlığına tedbir konulan isimler arasında yer aldığı, Mustafa Yazıcı’yla birlikte hakkında tedbirin kaldırıldığı belirtilmişti. Ballı’nın, skandala konu olan fonlarda 9 milyar liralık işlem yaptığı da öne sürülmüştü.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Özel, bugünkü açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dış güçler” ve “FETÖ” çıkışlarına tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

"Erdoğan utanmadan, sıkılmadan sıkışınca hep yaptığı gibi ‘Dış güçler sabotaj yapıyor’ diyor. Kargalar gülüyor. Hatta dün ‘FETÖ parmağı var bu işin içinde’ dedi. Hayati Yazıcı’nın oğlu işin içinde ve suçüstü yakalandı."

Özel, ardından Ali Emre Ballı’nın ölümüne dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

"Oğlunun ortağı Allah rahmet eylesin, canına kıydı ya da o işe çok daha dikkatli bakmak lazım."

Özel, MASAK’a dayandırılan ilk haberlerde 141 kişi ve 73 şirketten söz edildiğini, ancak savcılık kararında listenin 85 kişiye düştüğünü ileri sürdü. Aradaki farkın açıklanması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Sabah gazetesinin MASAK’a dayandırarak verdiği haber. Ardından 1 saat 45 dakika sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. ‘Her türlü iş ve işlem bakımından bildirim yükümlülüğü kapsamında gerekli tedbirlerin alınması ve durdurulması.’ Liste 85 kişi. 141 kişi, 85 kişi. Bu 85 adını sanını çok bilmediğiniz, AK Partili olsalar da uzaktan bağlantılı 85. Buradaki 141’le arada 56 isim kayıp. 1,5 saat içinde. 56 meşhur ismi listeden çıkarıp onların hesaplarına dondurmayı kaldırıp, düzeltmeyi yapıp 85’e indiriyorlar."

"BÖYLE ADALET OLACAKSA OLMAZ OLSUN"

Özel, Mustafa Yazıcı’nın isminin bu süreçte özel olarak dikkat çektiğini söyledi. Yazıcı’nın hesabına önce bloke konulduğunu, sonra blokenin kaldırıldığını belirten Özel, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bakın burada ayrıcalıklılar listesi. Mustafa Yazıcı, Hayati Yazıcı’nın oğlu. İki yazı arası 1 saat. Hesabı dondurulan Mustafa Yazıcı, beş kişiyle birlikte hesabındaki bloke kaldırılan Mustafa Yazıcı. Hayati Yazıcı’nın oğlu. Bir tarafta ‘İşin ucu nereye giderse gitsin’ diyen yalandan bir politik söylem, bir tarafta Hayati Yazıcı’nın oğlunun hesabına bloke koyan Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 saat sonra hesaptaki blokeyi kaldıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Böyle adalet olacaksa olmaz olsun. O mağdurların hakkını yiyene de zehir zıkkım olsun."