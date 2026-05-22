Özgür Özel CHP'nin yol haritasını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkemeden mutlak butlan ve önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna geri dönmesi kararı çıkmasının ardından yaşanan süreçte CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Özgür Özel partisinin bu süreçteki yol haritasına ilişkin bilgi verdi.

'YSK'YA BAŞVURACAĞIZ'

CHP lideri, mahkeme kararının YSK kararını "yok saymak" olduğunu söyledi ve YSK'ya "Türkiye'yi felaketten kurtarma" çağrısı yaparak yarın parti olarak başvuru yapacaklarını açıkladı:

"Siyasi partiler, Anayasa'nın 68. maddesine göre demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Partileri ayakta tutan üyeleri, delegeleri, kongreleri ve kurultaylarıdır. Bu kararla hiçbir partinin kongresinin bir garantisi kalmamıştır. Seçim hukuku ve itiraz süreleri vardır. Başka mahkemelerin bu işe karışması, YSK'yı yok saymaktır. Artık hiçbir siyasetçinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. Çünkü bir asliye hukuk mahkemesini ayarlayanın istediğini indirmesi tanımlanmaya çalışılmaktadır. Biz bugün ilk itirazımızı, tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde süresi içinde yaptık. Yarın YSK'nin bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üzerine yaptırmış olduğu, defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu ve mazbatasını verdiği kongreye sahip çıkması için başvuracağız. YSK'ye başvuru, Yargıtay'a yaptığımız tedbirin durdurulması başvurusu en hızlı şekilde ele alınarak YSK'nin görev ve sorumluluk alanına, siyasi partiler rejimine sahip çıkmasını bekliyoruz. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz."

'HERKESİ DİRENİŞE DAVET EDİYORUM'

CHP'yi savunmanın artık parti değil seçim rekabetinin savunmak olduğunu da kaydeden Özel şöyle devam etti:

"Sözümüze kıymet veren herkesi direnişe, mücadeleye, teslim olmamaya, bir arada durmaya ve tepkiyi yükseltmeye davet ediyorum. Yarın bir aklıselimin hakim olmasını, yanlışın üstüne yanlışla gidilmemesini, ülkenin geleceğinin karartılmamasını ümit ediyorum. Bundan sonra CHP'yi savunmak, rekabetli bir seçimi savunmaktan başka bir şey değildir. Bizi teslim alırlarsa, gelecek sandığı şimdiden teslim almış olurlar. O yüzden teslim olmayacağız. O yüzden gösterilen her dayanışmanın çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Biz buradayız ve bütün o kirli teklifleri reddediyoruz. Biz müesses nizamın makbul muhalefet partisi olmak yerine her şeyi göze almışız, ama bunu değiştirip mağdurun, mazlumun, emeklinin, çiftçinin ve gençlerin iktidarını kurmak üzere risk alıyoruz. Kendi konforlu koltuklarımızı "Akıllı ol, otur" diye teklif edenlere bunu reddediyoruz, sadece milletimizden yetki ve destek bekliyoruz diyoruz."

'SARAÇHANEYE ÇIKTIĞIMIZ GİBİ GENEL MERKEZE DE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Özgür Özel son olarak ise CHP Genel Merkezi'nde nöbette olacaklarını ve terk etmeyeceklerini söyledi.

"Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde. Bundan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezdeyiz, emanete sahip çıkacağız. Nasıl Saraçhane'ye sahip çıktıysak, genel merkeze de sahip çıkacağız. Bizi buraya, sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu; ancak onlar kaldırabilir."