Özgür Karabat'tan butlancılara çok konuşulacak soru!

CHP’li Özgür Karabat, Amasya İl Başkanı İlker Küp’ün görevden alınmasının ardından Amasya İl Örgütü ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Butlan CHP'sinin kurultaya gitmemek öne sürdüğü savunmalar üzerine Karabat, dikkat çeken bir soru yöneltti.

Karabat, “Ya arkadaşlar, bu kadar olur mu? Bu kadar kanunsuzluk olur mu? Ben şimdi size bir soruyu sorayım: Siz kendiniz bu kadar seçim tanımazsanız, siz kendiniz bu kadar hukuk tanımazsanız, siz delegenin iradesini değerlendirip kurultaya gitmezseniz, yarın bir gün Tayyip Erdoğan, 'Olağanüstü koşullar var, ben seçime gitmiyorum' derse nasıl savunacaksınız? Nasıl savunacaksınız? Sen kendin seçime gitmezken partide, ona karşı nasıl savunacaksınız?” dedi.

"BİRİNCİ YAPAN KADROLARDAN MI ARINDINIZ?"

Amasya İl Başkanı İlker Küp’ün görevden alınmasını eleştiren Karabat, CHP’de il ve ilçe başkanlarının peş peşe görevden alındığını söyledi.

Karabat, “Değerli arkadaşlar, artık her hafta sonu, 'parti bölünmesin' diye konuşanların ve buradan meşruiyet sağlamaya çalışanların, her cuma, Pravda bülteni gibi, il başkanı ve ilçe başkanı görevden alma törenlerini dinler hale geldik. Bu, çok katlanabilecek bir şey değil. Doğru bir hat da değil” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan örgütlerin seçim başarısı elde ettiğini belirten Karabat, Amasya’nın uzun yıllar sonra CHP tarafından kazanıldığını hatırlattı.

Karabat, “Kimi cezalandırdıkları konusuna bakarsak eğer, başlangıçta ne diyorlardı: 'Arınacağız' diyorlardı. Ben şimdi buradan, Amasya'dan bir soruyu sormak istiyorum: Siz Amasya'da neden arındınız? Amasya'yı birinci yapan kadrolardan mı arındınız?” diye konuştu.

Amasya İl Örgütünün parti içindeki iddiaların hiçbirinde yer almadığını savunan Karabat, Kastamonu ve Kırıkkale’de de seçim kazanan örgütlerin görevden alındığını söyledi.

“O zaman geriye ne kalıyor? Neden arınıyorsunuz? Partiyi iktidar yapma bilincinden arınıyorsunuz. Partiyi iktidar yapan kadrolardan arınıyorsunuz. Siz Amasya'da, Amasya Tamimi anlayışından arınıyorsunuz. Bu kadar net ve basit. Bu kadar net...” dedi.

"HABABAM UYDUR..."

Parti yönetimini CHP tüzüğüne uymamakla suçlayan Karabat, MYK üyelerinin Parti Meclisinin onayından geçmesi gerektiğini belirtti.

Parti Meclisindeki üye sayısının karar yeter sayısının altına düştüğünü ileri süren Karabat, bu durumda 45 gün içerisinde kurultaya gidilmesi gerektiğini savundu.

Karabat, “Ve oradan bir MYK seçemezsiniz. Oradan bir MYK seçemediğiniz gibi, siz oradan bir disiplin kurulu yapıyorsunuz, oradan milletvekillerini ihraç ediyorsunuz. Kendi kendinize uydur hababam uydur” dedi.

Görevden alma ve ihraç kararlarının hukuki dayanağının bulunmadığını öne süren Karabat, parti yönetiminin hem tüzüğü hem de delege iradesini yok saydığını söyledi.

"MEMLEKET MESELESİDİR"

CHP’de yaşananların yalnızca genel başkanlık tartışması olmadığını belirten Karabat, gelişmelerin dünyada güçlenen otoriter yönetimlerle bağlantılı olduğunu savundu.

Karabat, CHP’nin içinde bulunduğu durumun Türkiye’nin siyasi geleceğini doğrudan etkilediğini belirterek, “O yüzden direnişimiz sadece CHP'yi Genel Merkezini haksız, hukuksuz bir şekilde tutanlara karşı değildir. Hal öyle olsaydı, derdimiz başka dert olurdu, sinemize içimize çekerdik dururduk. Ama mesele, büyük bir memleket meselesidir” ifadelerini kullandı.

Siyasi adayların tutuklandığını ve seçmenin alternatifsiz bırakılmak istendiğini öne süren Karabat, “O yüzden önce milletin adaylarını tutuklayıp adaysız bırakanlar, şimdi milleti partisiz bırakanlar, daha sonra da milleti seçimsiz bırakmak istemektedirler” dedi.

CHP’nin olası bir baskın seçimde seçime katılamama riskiyle karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini söyleyen Karabat, parti mücadelesinin ülkenin geleceğinden ayrı değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Karabat “Dolayısıyla bizim meselemiz Cumhuriyeti kurtarmaktır, memleketi kurtarmaktır. CHP'ye yapılan bu saldırı, hiç şüphesiz söylüyorum ki, Cumhuriyete yapılmış bir saldırı. O yüzdendir ki nerede bir zafer kazanmışsak oranın il başkanını görevden alıyorlar” diye konuştu.

ÖRGÜTLERE 'HAZIR OLUN' ÇAĞRISI

Karabat, 50’den fazla il başkanının görevden alındığını ancak yargı süreçlerinde adı geçen kişi sayısının daha az olduğunu savundu. Kararların iddia ve şüphelere dayandırıldığını ileri süren Karabat, bu sürecin kamuoyunda karşılık bulmayacağını söyledi.

Özgür Özel ve arkadaşlarının bulunduğu hareketin CHP tabanındaki desteğini koruduğunu belirten Karabat, önümüzdeki haftanın kritik olabileceğini ifade etti.

"HER ŞEYE HAZIR OLUN"

Karabat, örgütlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulunarak, “Şimdi arkadaşlar, önümüzdeki hafta Türkiye için kritik bir hafta olabilir. O yüzden hepiniz her şeye hazır olun. Dolayısıyla mesele CHP partimizi yeniden kurtarma meselesidir. Mesele memlekete yeniden sahip çıkma meselesidir. Ve bu güçlü yürüyüşü, bu iktidar yürüyüşünü bir adım sekteye uğratmadan devam ettirme meselesidir” dedi.

Karabat, hedeflerinin CHP’yi yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapmak olduğunu söyledi.