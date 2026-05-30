Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Hangi öneriyi sunsam 'bilmiyorum' diyor

CHP Lideri Özgür Özel, parti içindeki tartışmalara ilişkin “Sandığı mutlaka getirmeliyiz” diyerek olağanüstü kurultay mesajı verdi. Özel, kurultay için hangi öneri ile gelse Kılıçdaroğlu'nun, "Bilmiyorum" dediğine dikkat çekti.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, CHP Lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Zeyrek, Özel’i bayram günü yaşamını yitiren amcası Necati Özel için aradığını, görüşmede CHP’deki kurultay tartışmaları ve parti içi sürecin de gündeme geldiğini aktardı.

Özel, bütün planlarını şimdiden açıklamak istemediklerini belirtti. CHP Lideri Özgür Özel, sürecin hem siyasi hem hukuki hem de sahadaki engellemelere karşı sürdürüleceğini söyledi.

"BUTLANCILARA AKIL VERENLER HEMEN TEDBİR ALIYOR"

Özel, gelecek hafta yapılacak grup toplantısına ilişkin şöyle konuştu:

“Biz ne yapacağımızı açıklıyoruz. Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler. Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız”

“Fiziki mücadele” ifadesiyle neyi kastettiği sorulan Özel, bunun doğrudan bir çatışma anlamına gelmediğini belirtti.

Özel, İzmir ve Ankara’daki programlarda yaşanan engellemelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fiziki dediysem öğle göğüs göğüse bir şeyden söz etmiyorum. Mesela İzmir’e gittik. ‘Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacağız’ dedik. Orayı kapattılar. Biz de Gündoğdu meydanına yürüyüp orada yaptık. Ankara’da da partiden çıkıp TBMM’ye yürüdük. Binlerce insan geldi. Engellemeye çalıştılar, ama durmadık. Bu fiziki engellemelere karşı yaptıklarımızı kastediyorum.”

Parti içindeki sürecin sonuna kadar zorlanacağını söyleyen Özel, hukuki tartışmalara da tepki gösterdi.

"BUTLANCILAR KENDİLERİNİ OHAL ZAMANI CUMHURBAŞKANI GİBİ GÖRÜYOR"

Özel, mahkeme kararının olduğundan daha geniş yorumlandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Butlancılara akıl verenler hukuku sonuna kadar zorluyor. Butlancılar kendilerini OHAL zamanı Cumhurbaşkanı gibi görüyorlar. Her istediklerini yapabileceklerini, istemediklerini engelleyebileceklerini sanıyorlar. Mahkemenin tedbir kararının her şeyi sınırladığı doğru değil ama onlar öyleymiş gibi davranıyorlar.”

"PM TOPLAMAK İÇN 12 ÜYE YETERLİ"

Özel, Parti Meclisi toplantısının da bu kapsamda tartışma konusu yapıldığını söyledi. PM’nin toplanmasının engellenemeyeceğini belirten Özel, “PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli.” dedi.

Tabanda da kurultayın bir an önce toplanması yönünde güçlü bir beklenti olduğunu belirten Özel, parti delegelerini gören yurttaşların “Niye harekete geçmiyorsunuz, niye imza toplayıp hemen kurultaya gitmiyorsunuz?” diye sorduğunu aktardı.

Özel, bayramda yaptığı cezaevi ziyaretlerinde karşılaştığı tabloyu da anlattı. Daha önce cezaevi önlerinde genellikle af ve infaz düzenlemesi taleplerinin öne çıktığını belirten Özel, bu kez farklı bir atmosferle karşılaştığını söyledi. Özel, “Ben yıllardır bayramlarda cezaevlerini ziyaret ederim. Açık görüş olduğu için cezaevlerinin önü kalabalık oluyor. Oradaki insanlar biraz çaresiz, biraz hüzünlü olurlar. Politik bir kitle olmaz. Genellikle de af isterler, infaz düzenlemesi isterler.

Bu bayram, Şakran’da, Buca’da, Silivri’de başka bir tabloyla karşılaştım. Herkes ‘dik dur’ diye bağırıyordu, alkışlıyordu. Herkes Butlancılara tepki gösteriyordu.” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede bu gözlemlerini aktarıp aktarmadığını da sordu.

"NE DESEM KILIÇDAROĞLU BİLMİYORUM DİYOR"

Özel, Kılıçdaroğlu’nun önerilere net yanıt vermediğini belirterek şunları söyledi:

“Kemal Bey’e ne desem ‘bilmiyorum’ diyor, ‘evet’ diyor, ‘tamam’ diyor. ‘Tedbir var, kurultay yapamayız’ diyor ya... ‘Yargıtay’a başvuruları geri çekelim karar kesinleşsin, hemen yapalım kurultayı’ diyorum. ‘Bilmiyorum, hukukçulara sorayım’ diyor. Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.”

KURULTAY ENGELİ İÇİN PLANI

Özel, 38. Kurultay öncesinde oluşan delege listesinin geçerli olduğunu da söyledi. Olağanüstü kurultay çağrısı yapılabileceğini belirten Özel, buna karşı da hazırlık yaptıklarını ifade etti. CHP Lideri Özel, “Evet, geçerli. Olağanüstü kurultay çağrısı yapabilirler ama onun da önüne geçmek isteyebilirler. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hangi delege diyorlarsa o delegelerle... Sandığı mutlaka getirmeliyiz” dedi.

"MAALESEF ŞİMDİ PARTİYE SANDIĞI GETİRMEYE UĞRAŞIYORUZ"

Özel, görüşmenin sonunda parti içindeki süreci sandık vurgusuyla özetledi. CHP Lideri Özel, “Bir ucundan tutup sandığı getirmeliyiz. Bugüne kadar Türkiye’ye sandığı getirmeye çalışıyorduk ama maalesef şimdi partiye sandığı getirmeye uğraşıyoruz.” ifadelerini kullandı.