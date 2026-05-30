Kılıçdaroğlu cephesinden yeni fiyasko! Erdoğan'ın türküsünü kullanacaklardı AKP'li Tayyar uyardı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşması için çevre illerden otobüs seferleri başlatan destekçileri, büyük bir hataya imza attı. Kılıçdaroğlu'nun destekçisi ve AKP medyasında yorumculuk yapan Barış Yarkadaş, bayramlaşmada Kılıçdaroğlu'nu "Gül ki Güller Açsın" türküsü ile karşılayacaklarını açıkladı.

Ancak bu türkünün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile özdeşleştiği ortaya çıktı. Erdoğan için daha önce kullanıldığını da AKP'li Şamil Tayyar açıkladı. Kılıçdaroğlu destekçilerinin şarkıyı sosyal medyada paylaşması üzerine buna kayıtsız kalmayan eski AKP milletvekili Tayyar, "Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde ‘Gül ki güller açsın’ şarkısıyla karşılanacakmış. Bizde hazır var, buyurun" dedi. Tayyar, paylaşımının altına söz konusu türküyle hazırlanmış resmî AKP klibini de ekledi.

YENİ FİYASKOYA NAZIM PANSUMANI

Kılıçdaroğlu ekibi, yeni fiyaskonun ardından apar topar şarkıyı değiştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kürsüye Nazım Hikmet'in "Yürümek" şiiri eşliğinde çıkmasına karar verildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NUN BAYRAMLAŞMASI AYNI SAAT

CHP Lideri Özgür Özel, Kurban Bayramı’nın dördüncü günü Ankara’ya geliyor. Özel, bayramlaşma programını kapalı salon ya da Meclis yerine meydanda yapma kararı aldı.

CHP’liler ve vatandaşlar yarın saat 14.00’te Ankara İl Başkanlığı önünde bir araya gelecek.

Özel’in burada otobüs üzerinden halka seslenmesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden yayımladığı mesajda, “Bedenen olmasam da, bütün ruhumla, inancımla ve kararlılığımla yanınızdayım” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “kirli koltuk kapma-paylaşma ittifakına” karşı mücadele çağrısı yaptı.

Aynı gün ve saatte Kemal Kılıçdaroğlu’nun da CHP Genel Merkezi önünde vatandaşlarla buluşacağı öğrenildi. Daha önce 28 Mayıs için gündeme gelen Genel Merkez programının 30 Mayıs’a alındığı belirtildi.