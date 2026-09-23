Özel'den Erdoğan'a fon sorusu: İşlem yapanlar arasında geçmiş veya mevut bakanlar var mı?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tera ve Pusula’nın adının geçtiği fon skandalında 455 bin yatırımcının mağdur olduğunu söyledi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, mevcut ve eski bakanların fonlarda işlem yapıp yapmadığını sordu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalına ilişkin açıklamasında tasfiye edilen 7 portföy yönetim şirketi ve 131 fon bulunduğunu belirtti. Mağdur edilen tekil yatırımcı sayısını 455 bin olarak veren Özel, aileler ve borçlarını ödeyemeyenlerden etkilenecek kişiler de hesaba katıldığında sorunun en az 2 milyon kişiye uzandığını söyledi.

"KELLİ FELLİ İSİMLERİN PARALARI DA BU FONDA DEDİLER"

Özel, AKP iktidarının önemli isimleri ile fon balonunun şişirildiğin söyledi:

"Orada çok karlı bir fon var, 4 yılda bu paraları kazanmış, şimdi halka açılmış, zaten sıkıntı büyük ya da 'Faizden para kazanmak istemiyorum, borsaya yatırmak istiyorum, paramın erimesini istemiyorum, enflasyon üzerinde getirmesini istiyorum' diyenlere bir seçenek olarak gösterdiler.

Hem de nasıl gösterdiler biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimi Saray'daki, kimi kabinede kelli felli isimlerini 'Bunlar da bu fonda' diye diye gösterdiler. 'Bunların paraları bu fonda' diye diye gösterdiler. Önemli bir çoğunluğu AK Parti seçmeni diyorlar mağdurların. Kimi bunu işte faiz istemeyenlerin yatırımcı olarak yer aldığı yer olarak söylüyor. Esas olarak bu fonlarda o değerinin çok üzerinde zıplatılan hisselere bakıldığında da iktidar seçmeninin tanıdığı, iktidara yakın sermaye gruplarının hızla fiyatlarının katlanan hisseleri. 'Oralara oynuyorlar, bunlar kazanıyor, bunlar kaybetmez, garantiymiş burası, biz de koyalım"

ERDOĞAN'A BAKANLARI SORDU

Özel’e göre, bir dönem genel yatırımcıya kapalı olan fonlarda yüksek kazançlar elde edildi. Fonlar daha sonra halka açılırken, yatırımcılara iktidara yakın isimlerin de bu fonlarda parası olduğu söylendi. Özel, bu iddiaların araştırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a seslenen Özel, şu soruları yöneltti:

"Sayın Bakan burada. Geçmiş kabinede... Sayın Erdoğan, bütün kabineleri atayan kişi olarak soruyorum: Geçmiş kabinelerinizden bu fonda işlem yapan bakan var mı? Bu kabinenizde bu fonda işlem yapan veya da adına işlem yapılan bakan, bakanlar var mı? Saray'da üst düzey bürokratlardan, yakın çalışma arkadaşlarından kimler bu fonla adı anılıyor? Bunların hepsi başta AK Parti çevrelerinde, her yerde konuşuluyor. Ama öyle bir noktadayız ki 'Aman susalım, bu işin üstünü kapatalım.' Bu işin üstü kapatılamaz."

Özel, kurulması istediği komisyon için de yine iddiasına ekleme yaptı:

"Önümüzdeki dönem bu konu, şu an dokunulmazlık kapsamında olan kişiler açısından araştırılması, mevcut ve önceki bakanlar açısından araştırılması için soruşturma komisyonu kurulmasına da muhtaçtır."

MAĞDURLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR

YENİ Parti’nin mağduriyetlerin giderilmesi için kanun teklifi hazırladığını duyuran Özel, teklifin Ümit Özlale tarafından Meclis’e sunulacağını söyledi. Özel’in aktardığına göre teklif, işlemlerin fonların kuruluşundan itibaren incelenmesini ve haksız kazançların ilgili fonların mal varlığına geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Özel, önerdikleri yöntemi şöyle anlattı:

"Bu zararı Hazine ya da milletin cebine kısmen yükleme gibi bir seçenek yerine, önce sorumlulardan tahsil edilebilecek tutarlarla usulsüz biçimde alınmış ücretler, yüksek maaşlar, doğan tazminat haklarına bakılarak geri kazanılacak kaynaklar mağdur yatırımcılara dağıtılacaktır."

Özel ayrıca Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istediklerini, mevcut ve eski bakanlara ilişkin iddiaların da soruşturulması gerektiğini söyledi. partisinin konuyu Meclis gündeminde tutacağını belirtti.

Özgür Özel, butlanın CHP sitesinden 'Turpun Küçüğü" isimli basın toplantısını silmesi hakkında da ilk açıklamasını yaptı.

Özel, silinen tek konuşması olduğuna dikkat çekti. Özel, fon skandalı ile ilgili araştıram komisyonu da kurulması için de talep edeceklerini bildirdi. Özgür Özel şunları ifade etti:

"KUMPAS VARDIR"

"Net olarak ifade ediyoruz: Burada kurulmuş bir kumpas, asrın dolandırıcılığı vardır. Dolandırılanlar masum, dolandırılanlar fona yatırım yapmak isteyen insanlardır. Dolandıranlar da onlara 'Hiç merak etmeyin, iktidara yakın herkes bu fonun ya içinde ya arkasında' diyenlerdir. Şimdi bugünlerde çeşitli açıklamalarla 'Efendim işte nereye giderse gitsin operasyonları yürüteceğiz' diyenlere şunu hatırlatmak isteriz: Geçmiş dönemde 400 yıl maaş alarak edinilemeyecek gayrimenkuller edinildiğinde, o gayrimenkullerin tapu numaraları, ID numaraları tarafımızdan açıklandığında, bu işlemlerin hangi isimler üzerinden yapıldığı söylendiğinde ve halen daha Murat Kurum'un elinin altındaki bilgisayara o ID numaraları girildiğinde, o önceden edinilmiş gayrimenkuller sonra paraya çevrilmiş, bu paralar bir yerlerde fona çökülmüşse o gün hangi isimleri söylüyorsak bugün o isimlerin bu fonlarda işlem yapıp yapmadığına bir baksınlar.

"KALDIRILAN TEK AÇIKLAMA"

Bugün Butlan Yönetimi tarafından siteden kaldırılan tek basın açıklaması, bu konunun üzerinde durduğumuz basın açıklamasıydı. O basın açıklaması oradan kaldırılmıştır ama o basın açıklamasında verdiğimiz aracı isimler, çantacılar bu fonda işlem yapan isimlerden başkaları değildir.

"KRAL ÇIPLAKTIR"

Kral çıplaktır. Her şey ortadadır. Adalet ve Kalkınma Partisi bu büyük dolandırıcılıkla yüzleşecek ve kendilerine oy veren insanlarda en çok olmak üzere dolandırdıkları bu insanların mağduriyetlerini gidermek için paralarına geçmişte para katan bu vampirleri, kan emicileri deşifre edecek, gerekirse kabineden gerekirse kendi etraflarından, siyasetlerinden men edecekse ne ala. Aksi takdirde bu meselenin üstü örtülebilecek boyutlarda değildir. Asrın dolandırıcılığının peşini asla ve asla bırakmayacağız.

Amerika, Madoff skandalında bu işi yapanları ortaya çıkardığı, kazançlarını alıp dağıttığı için o günden bugüne böyle skandallar 'Nasılsa bu fonları böyle yükseltsen de manipülasyon olduğu ortaya çıktığında kazandığın para geri alınıyor' bilinciyle neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Meseleyi bu yönüyle ifade etmek isterim.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAKTIR"

Bu konuda ayrıca arkadaşlarımız Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep ediyorlar, kurulacaktır. Önümüzdeki dönem bu konu, şu an dokunulmazlık kapsamında olan kişiler açısından araştırılması, mevcut ve önceki bakanlar açısından araştırılması için soruşturma komisyonu kurulmasına da muhtaçtır. Bu konuda Meclis'e verilmiş soru önergelerini, komisyon tekliflerini ve kanun tekliflerini dikkatle kamuoyunu takip etmeye davet ediyoruz. Meclis'in açılmasıyla birlikte de bu meseleyi enine boyuna Meclis zemininde ne kadar kısıtlanmış olsa da mevcut parlamentonun tüm imkanlarını zorlayarak gündemde tutmaya, bu insanların mağduriyetlerinin ortadan kalkması için gayret göstermeye var gücümüzle çalışacağız."