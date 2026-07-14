Özel'den er şehit yakınları ve gazilere destek: Teklifi getirin, biz söz hakkı bile kullanmayacağız

CHP Lideri Özgür Özel, Ankara Güvenpark'ta eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Meclis'te bekleyen düzenlemenin bu yasama dönemi sona ermeden çıkarılması çağrısında bulunan Özel, CHP'nin kanun tekliflerini yeniden Meclis'e sunacağını belirterek tüm siyasi partilere destek çağrısı yaptı. Düzenlemenin kısa sürede yasalaşabileceğini söyleyen Özel, teklifin iktidar tarafından getirilmesi halinde hiçbir söz hakkı kullanmadan destek vereceklerini ifade etti.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit yakınları ve gaziler, rütbe ayrımı olmaksızın eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'ta oturma eylemi başlattı. Eylemin 2. gününde alana gelen Özel, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

KANUN TEKLİFLERİNİ YENİDEN MECLİS'E SUNACAKLARINI AÇIKLADI

Ziyaret sırasında konuşan Özel, şehit aileleri ve gaziler için hazırlanan kanun tekliflerini bu hafta yeniden Meclis'e ileteceklerini söyledi. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Özel, hakların teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

"TEKLİFİMİZ 2 YILDIR MECLİS'TE BEKLİYOR"

Özel, CHP'nin göreve geldiği günden bu yana şehit aileleri ve gazilerin sorunları üzerinde çalıştığını anlattı. Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu'nun koordinasyonunda çok sayıda ziyaret gerçekleştirildiğini, ardından yapılan çalıştay sonucunda hazırlanan 18 kanun teklifinin 2 yıl önce Meclis'e sunulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genel durumumuz şu: Nerede bir hak arayan olursa yanına varmak, onları dinlemek ve onların sesini duyurmasını sağlamak. Madenci de olsa, grevdeki bir işçi de olsa, atanmamış bir öğretmen de olsa bizim görevimiz. İşin içine şehitlerimiz, aileleri, gazilerimiz girdiğinde sorumluluğumuz bunun misliyle üzerine çıkıyor. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi biz göreve geldiğimiz günden itibaren milli savunma konularında emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu Paşamız, ben çok eski tanırım, Balyoz döneminin mağdurlarındandır. Askeri Casusluk Davasının mağdurlarındandır. Hep askeri konularda ve askeri personelin ailelerinin sorunları konusunda, şehit ve gaziler konusunda bana bilgi notları yollar, beni bilgilendirir. Ben Genel Başkan olduğum kurultayda kendisini Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdim. O günden bugüne 250 ziyaretle sizin derneklerinizi ayrı ayrı ziyaret etti. Sonra bir ortak önerinizi bize iletti. Bir çalıştay yaptık İstanbul’da, sonuna ben de katıldım. Orada bütün sorunları çözecek 18 kanunluk bir çalışma geldi. Biz bunu Meclis’e bütün milletvekillerimizle imzalayıp verdik. İki yıldır Milli Savunma Komisyonu’nda ve diğer komisyonlarda bekliyor. Benim bugün grup konuşmam normalde üçe - dörde doğru bitiyordu, bir 20 dakika - yarım saat erken bıraktık ve buraya geldik. Bu sorunu yerinden basına canlı yayınla veriyor birçok arkadaş, ifade edelim diye.”

“ONLAR MECLİS’E GETİRSİN, BİZ İKİ ELİMİZLE OY VERECEĞİZ”

Meclis'in kapanış sürecine girildiğini hatırlatan Özel, geçmişte benzer düzenlemelerin partiler üstü uzlaşıyla kısa sürede yasalaştığını söyledi.

Er şehit aileleri ve gazilerin taleplerinin de aynı anlayışla çözülebileceğini belirten Özel, iktidarın teklifi getirmesi halinde CHP'nin hiçbir itirazda bulunmadan destek vereceğini şu sözlerle ifade etti:

“Yarın 15 Temmuz. Ayrıca da Meclis’in kapanacağı haftaların içindeyiz. Meclis’in bir geleneği vardır. Özellikle daha önce örnekleri de var. Şehit aileleri ve gaziler için bir düzenleme, toplumda destek gören bir düzenleme, partiler üstü ele alınıp Meclis’in kapanış haftasında, Meclis’in şanından şerifindendir, ona duyulan güvendendir. Böyle kanunlar üzerine konuşmadan, zaman kaybetmeden geçirilebilir. Bu geçmişte bizim görev yaptığımız dönemlerde birkaç kez yapıldı. Ancak şehit aileleri ve er - gazilerin sorunları konusunda kamuoyunda yeterli bir bilgilenme yok.

Buradan bir kez de ben tekrar edeyim. Sayıları korucular da dahil edildiğinde 7 bin 500 olan, terörle mücadele sırasında gazi olmuş, uzvunu kaybetmiş, sağlığını kaybetmiş, kimi kör olmuş, kimi sağır olmuş, kimi kolunu - bacağını kaybetmiş, kimi ağır yaralanmalar sonucunda sağlığını kaybetmiş gazilerimizle şehit olanların aileleri var. Normalde rütbeli personel bir yerde şehit olduğunda ya da gazi olduğunda onun orduda görev almadığı sürede emsali personel nasıl yükseliyorsa; yüzbaşı oluyor, binbaşı oluyor, yarbay oluyor, albaylığa kadar onların da hakları ve maaşları yükseliyor. Ancak erin başına aynı şey geldiğinde Milli Savunma Bakanlığı sanki onu askere o almamış gibi, arada bir fark yok. İkisini de askere alıyor, birini sınavla alıyor birini vatan borcu diye alıyor. Birine maaş veriyor, öbürüne ‘vatan borcu’ diyor. Sadece karnını doyuruyor. Birinin başına bir şey gelirse ömür boyu emsal maaş yükselerek en iyi şekilde ailesine sahip çıkıyor. Bu tarafa diyor ki ‘Sen Milli Savunma’nın konusu değilsin. Sana Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı baksın.’ Böyle olunca bir tarafta rütbeli personelin gazisinin sahibi ya da şehidinin ailesinin sahibi devlet, öbür tarafta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Yani iki şehit arasında, iki şehit ailesi arasında, iki gazi arasında hiçbir fark yokken… Biraz önce çok güzel ifade etti. Belki aynı çatışmada yaralanmışken, aynı çatışmada gazi olmuşken, aynı çatışmada şehit düşmüşken birine başka muamele, birine başka muamele. Kimse demiyor ki ‘Rütbeli personele yapılan fazla. Bize yapılan eksik’ diyor."

“ŞUNU ŞURACIĞINDA 7 BİN 500 KİŞİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEME MECLİS’TE. KOMİSYONDA YARIM SAAT, MECLİS’TE 7,5 DAKİKA SÜRMEZ”

Özel, düzenlemenin kapsamındaki kişi sayısının sınırlı olduğuna dikkat çekerek Meclis'te çok kısa sürede yasalaşabileceğini söyledi. Hazır kanun tekliflerinin bulunduğunu belirten Özel, tüm partilerin ortak irade göstermesi halinde sorunun çözülebileceğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Şunu şuracığında 7 bin 500 kişi için yapılacak düzenleme Meclis’te. Komisyonda yarım saat, Meclis’te 7,5 dakika sürmez. Ben biraz önce Meclis’te de Grup Kürsüsü’nden çağrıda bulundum. Tüm siyasi partilerden beklentimiz şu: Kanun teklifi hazır, sonra haklarını teslim edelim. Yapmamaları yanlış ama MHP’den bir milletvekilinin kanun teklifi hazır. Geçmişte MHP Genel Başkan Yardımcılarının sözleri var. Biz demiyoruz ‘Bizim kanunumuz.’ AK Parti kendisi isterse 15 dakikada aynısını yazar. Sizin üzerinize mutabık kaldığınız kanun metni ortada. Getirsinler, biz söz hakkı bile kullanmayacağız. Diyeceğiz ki ‘Konuşmak isteyen var mı, yok. Hayırlısı olsun.’ İki elimizi birden kaldıracağız, oy vereceğiz. Bu işi bu şekilde halledebiliriz. Bunun yapılması da açık söyleyeyim en çok yine iktidar partisine yarar. Muhalefete yaramaz, iktidara yarar. Yarasın varsın. Milletin içi ferahlar.”

"YÖNETENLER AYRIMCILIK YAPIYOR"

Konuşmasının devamında gazi ve şehit ailelerine yönelik uygulamalardaki farklılıklara da değinen Özel, Türkiye'de toplumun şehit ve gazilere büyük değer verdiğini ancak yönetenlerin haklar konusunda ayrım yaptığını söyledi.

Ortez ve protez başta olmak üzere tüm sorunları kapsayan teklifin oy birliğiyle geçirilmesi gerektiğini belirten Özel, CHP Grup Başkanvekillerine kanun tekliflerini yeniden Meclis'e sunmaları talimatını verdiğini söyledi.

CHP Lideri Özel konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bizim insanımızda şöyle bir şey var. Yani bizde şöyle bir orantısızlık var. Çok üzülerek ifade edeyim. Amerika’da bir gazi general gibi gezer. Amerika’da emekli generalin forsu yok, ama gazinin forsu var. Amerika’da devlet, şehit ve aileleri ve gaziler için her şeyi yapıyor. Ama Türkiye’ye gelince iş şöyle değişiyor. Milletin nezdinde en üst mertebedesiniz. Yani hepimiz cuma günü dua okurken kendi anneannesine ve aile büyüklerine okumadan önce şehitlerimize okuyoruz, gazilerimiz için dua ediyoruz. ‘Milletin gönlünde en üst mertebe şehidin yeri, peygamber katı, peygamberin yanı’ diyoruz. Referandum yap, sizin hakkınızı yüzde 99 da değil, yüzde 100 verir bu millet. Ama iş yönetenlere geldiğinde şehitler arasında ayrımcılık, gaziler arasında ayrımcılık, haklarda ayrımcılık.

Bunların tamamının son bulması gerekir. Ben teker teker dile getirmeyeceğim ama sağlıkçı olduğum için özellikle bu ortez-protez meselelerindeki sorunları da çok yakından biliyorum. O yüzden bunların tamamını kapsayacak bu kanun teklifinin oybirliğiyle, elbirliğiyle geçirilmesi lazım. Gelmeden önce Grup Başkanvekillerimize canlı yayında talimat verdim. Onlar yarın Meclis kapalı ama perşembe günü tekliflerimizi iletecekler. Gelecek hafta bu iş çözülürse memnun oluruz. Buradaki mücadeleniz, burada sesinizi duyurmanız önemli. Türkiye’de bu tip çabaların son dönemde sonuç aldığını da memnuniyetle gördük.

Yani Ankara’ya gelen, oturan, hakkını alan madenci kardeşlerimize bütün millet sevindi. Ümit ederim ki sizi buradan memleketlerinize, ailelerinizin yanına ‘Önemli kazanımları elde etmiş’ demeyeyim, hakkınızı almış olarak buradan ayrılırsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”