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Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Kudüs detayı

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. TBMM'de gerçekleşen ziyarette Hayal, Bahçeli'ye Kudüs temalı bir tablo hediye etti.

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Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Kudüs detayı

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP Lideri'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen ziyarette Hayal, Bahçeli'ye Kudüs'ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosu ile 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağını armağan etti.

Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Kudüs detayı - Resim : 1

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Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi.” denildi.

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Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Kudüs detayı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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