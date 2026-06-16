Özel Harekat Başkanı'ndan Bahçeli'ye ziyaret: Kudüs detayı

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP Lideri'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen ziyarette Hayal, Bahçeli'ye Kudüs'ün simgesi olan Kubbetü’s-Sahra tablosu ile 15 Temmuz şehitlerinin kabir toprağını armağan etti.

ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Özel Harekat Başkanlığınca yapılan açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti ile milletimizin ortak değerlerini buluşturan bu anlamlı hediye takdimi, milli birlik ve beraberlik ruhunun yanı sıra tarihî ve manevi bağlarımızın güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi.” denildi.