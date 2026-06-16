Bahçeli'den Zengezur Koridoru'na yeni isim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu:

Güney Kafkasya'daki gelişmeleri de bu geniş tablodan ayrı okuyamayız. Ermenistan'da yaşanan siyasi hareketlilik, Karabağ savaşlarından sonra oluşan yeni gerçeklik, Rusya - Batı rekabetinin Türkiye-Azerbaycan hattını, Orta Koridor'u, Zengezur bağlantısını ve bölgesel barış ihtimalini doğrudan ilgilendirmektedir.

Hatırlayalım, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karabağ'da başlayan işgal süreci 30 yıla yakın bir dönem boyunca Güney Kafkasya'yı kilitlemiştir. Azerbaycan toprakları işgal altında kalmış, yüz binlerce insan yurdundan koparılmış, bölgenin ulaşım ve ticaret damarları tıkanmış, Harıbülbül çiçekleri hasretle Türk'ün zafer sabahını beklemiştir. Türk dünyasının kanayan yarası olan Karabağ, soydaşlarımızın sabırla büyüttüğü bir istiklal duası olarak dillerde yer edinmişti. Hocalı'nın dinmeyen acısı; Şuşa'nın, Ağdere'nin, Laçın'ın yakılıp yıkılmış toprakları Türk milletinin yüreğine kazınmış birer hicran yarası olmuştu.

Fakat hamdolsun, 2020 sonbaharında hakikat yerini bulmuş, Türk'ün çelikten bileği Karabağ'da tarih yazmıştır. Karabağ'da çiğnenen hukuk, Türk askerinin demir yumruğuyla doğrultuldu. Allah'a şükürler olsun ki Karabağ'ın esaret zincirlerinin kırıldığı günlere eriştik. Allah'a şükürler olsun ki Şuşa'nın dağlarında Ay Yıldızlı bayrağın yeniden yükseldiği sabahlara şahitlik ettik. Allah'a şükürler olsun ki Harıbülbül şehitlerimizin kanıyla sulanan Karabağ topraklarında artık mahzun bir bekleyişin değil, zaferin nişanesi olarak yeniden açmıştır.

Bu noktada Türk dünyasının Batı ile Doğu arasındaki stratejik irtibatı olan Zengezur hattı üzerinde ayrıca ve dikkatle durmak gerekir. Zengezur; Nahçıvan'ın anavatan Azerbaycan'la bağını güçlendirecek, Türkiye'yi kardeş ülke Azerbaycan üzerinden Hazar'a, Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir. Zengezur, Nahçıvan'ın Azerbaycan'la vuslatı olacaktır.

ZENGEZUR'A YENİ İSİM: TURAN

Kardeş ülke Azerbeycan üzerinden Hazar'a Hazar'ın ötesinde Türkistan'a ulaştıracak tarihi bir geçittir. Bu hat Turan koridorudur.

Güncel badireler dikkate alındığında bu hat, Türkiye’nin ve bölgemizin ihracat güzergahlarını şekillendirecek, ülkemizin lojistik kabiliyetini artıracaktır. Böylesine çetin, bölge devletlerinin ekonomik kıskaç içinde sıkıştığı bir dönemde Turan Koridoru’nun açılması, Ankara’dan Türkistan’a uzanan iktisadi ve jeopolitik bir sıçrama olacaktır. Kars’tan Iğdır’a, Nahçıvan’dan Bakü’ye dek Türk yurtlarına ekonomik canlılık kazandıracak, yeni yüzyılın ana ulaşım ve ticaret güzergahlarından birini teşkil edecektir.

Turan Koridoru, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın stratejik anahtarıdır. Türkiye, Türk dünyasına gönül köprüleriyle olduğu gibi demir yoluyla, kara yoluyla ve enerji hatlarıyla bağlanacaktır. Turan Koridoru açılacaktır; Türk dünyası kenetlenecek, Türk Devletleri Teşkilatı güçlenecektir. Mücadelemiz "Milliyetçi Türkiye’ye ve Turan’a kadardır" diyerek haykırıp yemin eden gönüller rahat bir nefes alacaktır.

Şimdi önümüzde yeni bir safha vardır. Ermenistan ya eski işgal zihniyetinin, diaspora arayışlarının, rövanş heveslerinin peşinden savrulacak ya da bölgenin yeni gerçeğini kabul ederek kalıcı barışın kapısını aralayacaktır. Bu yeni gerçeğin temeli de bellidir: Karabağ Azerbaycan’dır! Bu gerçek sahada kanla, masada hukuk zemininde tescillenmiştir. Eski işgal zihniyetini yeni kılıflarla yaşatmaya çalışan yollar kapalıdır. Normalleşme; Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik tarihi husumet dilinin terk edilmesiyle, bölgenin yeni gerçekliğinin kabulü ve hakkaniyetiyle, iş birliği zeminine riayetle mümkündür. Erivan aklını başına alır ve bölgesel iş birliği zeminine dürüstçe katılırsa Turan Koridoru yalnızca Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin değil, Ermenistan’ın da ekonomik yalnızlıktan çıkış kapısı olabilir. Aksi halde Ermenistan, dünden yitip gitmiş hayallere tutunarak yarının fırsatlarını heba edecektir. Can Azerbaycan’ın kazanımlarını aşındıran, Türk dünyasının önüne set vuran, ilhamını Sovyet tortularından alan hiçbir formül kalıcı olamaz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Turan ülküsü, Cumhur İttifakı’nın 2053 ve 2071 vizyonu aynı istikamettedir. Bu istikamet Türk ve Türkiye Yüzyılı’dır.

Bu hedef uğruna yorulmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Önümüze çıkarılan engelleri şuurla aşacak, sabırla geçecek, karanlıkları sebatla geride bırakacağız. Bir adım geride durmayacak, bir an olsun tereddüde düşmeyeceğiz. Çünkü Türk milleti; gücünü maziden alıp atiye kendi hür iradesiyle yürüyen büyük bir millettir. Ömer Seyfettin’in kaleminden dökülen ve her Türk çocuğunun ruhuna işleyen o gür hitap bugün de aynı hakikati haykırmaktadır: "Korkma! Sen Türksün. Türkler hiçbir vakit, hiçbir yerde, hiçbir şeyden korkmazlar."

Değerli dava arkadaşlarım, milletimizin en kıymetli hazinesi, geleceğimizin teminatı olan Türk gençliğiyle, biricik evlatlarımıza ayrıca temas etmek istiyorum. Geride bıraktığımız 13 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren ve küçücük yaşlarında geleceklerini inşa etmek için şimdiden alın teri döken çocuklarımızı, onlara her durum ve koşulda destek olan ailelerimizi, evlatlarımızı emek emek işleyerek milletimize kazandırmak için gayret gösteren öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

YKS MESAJI

Önümüzdeki günlerde ise üniversite hayali kuran, emeklerini yükseköğretim kapısında taçlandırmak isteyen milyonlarca gencimiz, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çetin bir imtihana girecektir. Her bir gencimize Cenab-ı Allah'tan zihin açıklığı ve üstün başarılar temenni ediyorum. Evlatlarımız müsterih olsunlar; hiçbir sınav kendilerinden daha önemli değildir. Hiçbir sınav yavrularımızın şahsiyetlerini tarif edecek, değerlerini tartacak, zekalarını bütünüyle ölçecek bir hüküm makamı değildir. Sınavlar neticesinde belirlenen sıralamalar da çocuklarımızın bizim, ailelerinin, öğretmenlerinin ve milletimizin nazarındaki kıymetlerini tayin eden nihai kararlar değildir.

Sınavlar hayatın içindeki basamaklardır. Her basamak öyle ya da böyle çıkılır, aşılır, geçilir. Battık, olmuyor yine de pes edilmez ve yeniden denenir. Asıl olan o basamakları çıkarken ahlaklı kalabilmek, değerlerini muhafaza edebilmek, ümitleri yitirmeden geleceğe sarılabilmektir. Bizim gözümüzde her Türk genci, endemik bir çiçek gibi korunması gereken birer emanettir. Her evladımız tek başına milli servetimizdir. Evlatlarımızın eğitim hakkını gözetmek; gözetirken onları şiddetin karanlığından, bağımlılık çemberlerinden, dijital dünyanın zehirli dehlizlerinden, kimliksiz bırakıp tektipleştiren sosyal medya akımlarından ve ülkemizin ve milletimizin geleceğini hedef alan, umutsuzluk aşılayan telkinlerden muhafaza etmek hepimizin vazifesidir.

Biz çocuklarımızın yalnızca güvenli okul binalarında değil; sağlam aile bağlarında, öğrencisini evladını sayan öğretmenlerimiz rehberliğinde, milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş bir eğitim atmosferinde yetişmesini istiyoruz. Eğitim; aklı ilimle, gönlü imanla, bileği emekle, ruhu vatan sevgisiyle buluşturma meselesidir. Bu meselenin çözüm anahtarı da Türk gençliğinin berrak zihninde, temiz yüreğinde, çalışkan bileğinde ve sarsılmaz karakterinde saklıdır.

Sevgili gençler; okuyacaksınız ve araştıracaksınız. Çünkü cehaletin karanlığını ancak bilginin ışığında yırtarsınız. Düşüneceksiniz ve sorgulayacaksınız. Çünkü hakikate ulaşmanın yolu akıl etmekten geçer. Üreteceksiniz; çünkü Büyük Ülke Türkiye mefkuremizin, Türk ve Türkiye Yüzyılı ülkümüzün ihtiyaç duyduğu her hamlenin arkasında sizin imzanız ve inancınız olacaktır.

Türk gençliği bugünün öğrencisi olduğu gibi yarınların öğretmeni, mühendisi, avukatı, doktoru, akademisyeni, sanatçısı, sporcusu ve askeridir. Bir meslek sahibi olunuz, alın terinizle ayakta durunuz. Helal rızkın bereketini hiçbir koltuğun rahatlığına değişmeyiniz. İş bulunuz, aş bulunuz; fakat yalnız kendi hayatınızı kurtarmakla yetinmeyiniz. Bu ülkenin laboratuvarlarındaki umut sizsiniz. Kürsülerinde yükselecek söz sizsiniz. Fabrikalarında dönecek çark sizsiniz. Tarlada bereketi katlandıracak akıl sizsiniz. Spor sahalarında dalgalanacak ay yıldızlı al bayrağa sakladığımız gururu taşıyacak olan sizlersiniz. Biz eksik kaldıysak, bıraktığımız yerden siz ilerleyeceksiniz. Bunu da bir bayrak yarışı bileceksiniz.

Elbette dünyayı tanıyınız, güzel Türkçemizin yanına yabancı bir dil de ekleyiniz. Başka ülkelerde ilim tahsil ediniz, laboratuvarlara giriniz, araştırmalar yapmaya gidiniz, kürsülerde sesimiz olunuz, sahalarda mücadele ediniz, uluslararası başarılar kazanınız. Fakat nereye giderseniz gidiniz, kalbiniz ve aklınızın kıblesi Türkiye olsun. Bu topraklarda kök saldınız, bu milletin bağrında boy verdiniz, bu vatanın ikliminde çınarlaşacaksınız. Nereye giderseniz gidiniz, kutup yıldızınız Türkiye olsun.

Bu topraklarda filizlenen her kabiliyet, dünyanın neresinde olursa olsun Türk milletinin itibarını çoğaltmalı, Türkiye'nin adını yükseltmeli, ay yıldızlı bayrağımızın şerefini büyütmelidir. Dünyaya açılın fakat kökünüzü bu topraklardan, dönüş niyetinizi yüreğinizden, Türkiye biletinizi valizinizden, ailenize tekrar sarılacağınız günü takviminizden eksik etmeyin.

İstikbalinizi başka milletlerin göklerinde aramayın. Gündemin gürültüsüne, milli iktisadın inişli çıkışlı yollarına küsüp Anadolu'yu öksüz ve yetim bırakmayın! Sanal dünyadaki karamsarlık tüccarlarına, Türk ve Türkiye düşmanı umutsuzluk tellallarına, garbı putlaştıran parazitlere, yüreklerinize hicret duygusu aşılamak isteyen bozguncu ağızlara aldırmayın.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Şayet temel bilimlerde geride kalmışsak siz ilerleyeceksiniz. Teknolojide ve mühendislikte açığımız varsa siz kapatacaksınız. Akademide daha yükseğe çıkmanız gerekiyorsa kütüphanelerin ışığını sabaha kadar siz açık tutacaksınız. Sporda daha büyük başarılar hedefliyorsak siz sahaya çıkacak, mindere inecek, piste basacak, havuza atlayacak, ay yıldızlı formanın hakkını vereceksiniz.

Türkiye'nin daha güçlü olması gerekiyorsa aradığınız kaynak sizsiniz. Siz bizim için insan kaynağı değil, yaşam kaynağımızsınız. Bölünmesin diye millet, baki kalsın diye devlet, bu milli seferberlikte saf tutacaksınız. Türkiye'nin ihtiyacı olan budur, Türk gençliğine yakışan da budur.

Sizler Mete Han'ın devlet nizamını, Attila'nın Avrupa'yı titreten heybetini, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu yurt kılan azmini, Osman Gazi'nin Söğüt'te can bulup üç kıtaya yayılan muradını, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında Avrupalıların atası olan Doğu Roma'yı dize getiren dehasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yokluklardan bir devlet var eden ferasetini miras almış bir milletin evlatlarısınız. Bu miras omuzlarımızda bir yük değil, şereftir. Bu miras geçmişte kalmış bir övünç değil, geleceğe taşınacak bir mesuliyettir.