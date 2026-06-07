Bakan Çiftçi: Rabbim bana Kudüs Valiliğini nasip et

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen AK Parti Çorum İl Başkanlığı Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs Valisi olma hayali kurduğunu açıkladı.

Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini söyleyen Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Benim valiyken Cenabıhak'tan bir niyazım vardı. Malum, burada 5 sene valilik yaptıktan sonra Erzurum'a tayin oldum. 2,5 sene de orada görev yaptım. . İnanıyorum ki Cenabıhak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hükümet tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir küresel lider var. Çok güzel bir lider var." (AA)