Bakan Uraloğlu duyurdu: Discord yeniden erişime açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekim 2024 tarihinden bu yana Türkiye'de erişime kapalı olan iletişim platformu Discord'un yeniden açılmasına yönelik sürecin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Platformun, Türkiye'nin güvenlik ve içerik konusundaki hassasiyetlerini kabul ettiğini belirten Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında, "Discord, şu an kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma noktasında artık Türkiye'nin istediği kriterlere gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı. İlgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diyerek erişim engelinin yakında kaldırılabileceğini duyurdu.

NEDEN KAPATILMIŞTI?

Discord platformu, üzerindeki bazı sunucularda çocuk istismarı, müstehcen içerik paylaşımı ve çeşitli suç faaliyetlerinin yürütüldüğüne dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından hukuki tartışmaların odağı haline gelmişti.

Emniyet birimleri ve savcılık koordinesinde yürütülen incelemeler neticesinde, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 9 Ekim 2024 tarihinde platforma erişimin engellenmesine hükmetmişti. Söz konusu yargı kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanarak platforma Türkiye'den erişim tamamen durdurulmuştu.