Operasyon, kayyum, transfer: İstanbul'da belediye dengelerinde AKP öne geçti

AKP'nin bugün düzenlediği İstanbul İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda üç belediye başkanının partiye katılmasıyla birlikte İstanbul'da AKP yönetimindeki belediye sayısı 19'a yükseldi. CHP'nin yönetimindeki belediye sayısı ise 18'e geriledi. Esenyurt ve Şişli belediyelerinde ise kayyum yönetimi bulunuyor.

DENGELER NASIL DEĞİŞTİ?

İstanbul'da belediye yönetimlerinde değişikliğe neden olan gelişmeler şöyle:

Bayrampaşa: CHP'li Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçimini CHP kazandı. AKP'nin itirazı üzerine yenilenen seçimde AKP'li İbrahim Akın belediye başkanvekili seçildi.

Beykoz: CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından belediye başkanvekilliğine seçilen Özlem Vural Gürzel, daha sonra CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Çekmeköy: CHP'den seçilen Belediye Başkanı Orhan Çerkez partisinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Esenyurt: CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Gaziosmanpaşa: CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde AKP'li Eray Karadeniz belediye başkanvekili oldu.

Şile: CHP'li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçilen Sacit Terzi, CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Şişli: Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Tuzla: CHP'den seçilen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, partisinden istifa ederek AKP'ye katıldı.

31 Mart seçimlerinde 26 belediye ile tarihi bir başarı yakalayan CHP, yaşanan süreç sonunda 18 belediye yönetirken, AKP'nin yönettiği belediye sayısı 19'a yükseldi.

Kayyum atanan Esenyurt ve Şişli belediyeleri ise bu dağılımın dışında yer alıyor.