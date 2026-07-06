Resul Emrah Şahan'dan şikayetçi vatandaşa yanıt: Maalesef tutukluyum kardeşim

Şişli'de bir vatandaşın sosyal medyada ilçe genelindeki çöp sorununa ilişkin yaptığı paylaşım, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yanıtıyla gündem oldu.

Şişli'de oturduğunu belirten anonim bir sosyal medya hesabı, Hidayet Sokak'taki çöp görüntülerini paylaşarak, "Şişli Belediyesi, Hidayet Sokak bu halde. Mustafa Sarıgül gece gündüz sokakları kontrol ederdi." ifadeleriyle Şişli Belediyesi ve Resul Emrah Şahan'ı etiketledi.

Paylaşıma sosyal medya hesabından yanıt veren Resul Emrah Şahan, görevde olmadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Beni etiketlemişsin ama maalesef tutukluyum kardeşim. Şişli'yi ben değil, kayyum yönetiyor. İnan ben de üzülerek izliyorum…"

Şahan, 19 Mart operasyonlarında "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmış, yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.