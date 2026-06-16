Öğretmenlerden AKP'li Güler'e tepki: "Görüşme talebimize yanıt vermedi"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ile mülakat mağduru öğretmenler, AKP iktidarının eğitimcilere yönelik sözlerini tutması talebiyle başlattıkları eylemi sürdürüyor.

Mağdur öğretmenlerin aileleri ile Öğretmen Sendikası Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Umut Erkurt, yaşanan mağduriyeti aktarmak, çözüm arayışlarını milletvekilleri ve grup başkanvekillerine iletmek amacıyla Meclis'e gitti.

Pazar gününden bu yana açlık grevinde olan öğretmenlerin eyleminde konuşan Erkurt, heyetin TBMM'de gerçekleştirdiği ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"AKP'Lİ GÜLER BİZİMLE GÖRÜŞMEDİ"

Meclis'te CHP'li Murat Emir, İYİ Partili Turhan Çömez ve İYİ Yol Grubundan Selçuk Özdağ ile görüştüklerini belirten Erkurt, AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in ise görüşme taleplerini yanıtsız bıraktığını söyledi.

"Bizi Sayın Murat Emir, CHP Grup Başkanvekili; Sayın Turhan Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili; Sayın Selçuk Özdağ, Yeni Yol Grup Başkanvekili olarak görüşme taleplerimizi kırmayıp ağırladılar. Sorunlarımızı da dikkatli bir şekilde dinlediler." diyen Erkurt şunları söyledi:

"Biz aynı zamanda Grup Başkanvekilliklerinin bulunduğu ana binada Sayın Filiz Kılıç'ın odasını da ziyaret ettik. Kendisine, 'Mülakat mağduru annelerimiz burada, mülakat mağduru öğretmenlerimizin anneleri burada. Çocuklarımız burada, biz özel sektör öğretmenleri buradayız' dedik. Kendisinden çok değil, sadece 5 dakika istedik. Ama ne yazık ki kapı yüzümüze kapalıydı. Bu görüşme verilmedi. Abdullah Güler Beyefendi'den, AK Parti Grup Başkanvekili'nden, dün geceden beri görüşme talep ediyoruz. Meclis'te de aynı şekilde danışmanına kimliklerimizi, isimlerimizi ve kimlerin geleceğini sordular, istediler; gönderdik. Ama yine bir yanıt gelmedi. Sayın Abdullah Güler, 4-5 kez kendisinden görüşme talep etmemize rağmen ve Meclis'te olmasına rağmen bizimle görüşme isteğimize karşılık vermedi, olumlu dönmedi. Bunun haricinde Sayın Ayşen Gürcan ve Latif Selvi'nin makamlarını ziyaret ettik. Kendileri makamlarında değillerdi. Bakanlıkta görüşmede oldukları bildirildi."

"KOMİSYONU İŞARET ETTİ"

MHP Grubu'ndan da kimsenin görüşme taleplerine yanıt vermediğini ifade eden Erkurt, İsa Mesih Şahin ile karşılaştıklarını AKP'li vekilin kendilerine sorunun çözümü için komisyon kurulması gerektiğini söylediğini aktardı.

"Kendisi, bugüne kadar hiçbir zaman gereksiz umut vermek istemediğini, ancak çok çaba sarf ettiğini ve çabasını hâlâ sürdürdüğünü söyledi. 'Mülakat mağdurları için ve bu sorunun çözülmesi için hâlâ girişimlerde bulunuyorum' dedi." ifadelerini kullanan Erkurt, görüşmeyi şöyle aktrardı:

"Kanun teklifini de konuştuk. Kanun teklifi konusunda bunun aslında yine büyük bir umut doğurduğunu söyledi. İktidarın içerisinde yer alan bir partinin verdiği kanun teklifinin nasıl reddedildiğini de kendisine sorduk. Bu kanun teklifinin mutlak surette Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade ettim. Özel sektörde çalışan öğretmenler açısından ise Sayın İsa Mesih Şahin, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarının öyle 10-15 günde çözülebilecek sorunlar olmadığını söyledi. Bunlar için çok önemli görüşmeler, toplantılar ve kapsamlı komisyonlar kurulması gerektiğini ifade etti."

"KOMİSYON KURULANA KADAR AÇLIK GREVİMİZ SÜRECEK"

"Milli Eğitim Komisyonu kurulana kadar açlık grevimiz Ankara'nın çeşitli yerlerinde ve Türkiye'nin bütün illerinde sürecek." diyen Erkurt son olarak şunları söyledi: