Son Dakika | Özgür Özel'den açlık grevi başlatan öğretmenlere destek ziyareti

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da AKP hükümetinin kendilerine verdiği sözlerin tutulmaması nedeniyle açlık grevi başlatan özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenleri ziyaret etti.

Özgür Özel, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası önünde eylemlerini sürdüren eğitimcilere gerçekleştirdiği ziyarette, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "mülakatı kaldıracağız" demesine rağmen herhangi bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EĞİTİMCİLERE DESTEK ZİYARETİ

Özgür Özel'in açıklamasında öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Değerli arkadaşlar, Ankara’da bir kaldırımın üstündeyiz. Ankara’da bir kaldırımın üstündeyiz; bir erkek kuaförünün önündeyiz, bir gözlükçünün önündeyiz. Dünyanın en kutsal mesleğini yapan, her birimizi yetiştiren öğretmenlik mesleğine değer vermeyenlerin, öğretmenleri kendi düzenleri açısından hak arayan öğretmenleri risk görenlerin ülkeye yaşattığı yeni bir ayıpla karşı karşıyayız.

Geçtiğimiz haftalarda alnının terinin hakkını isteyen emekçileri Ankara’ya sokmuyorlardı. Bu sefer de göz göre göre hakları yenen öğretmenlerin hak aramalarına izin vermiyorlar; onların annelerinin, eşlerinin, evlatlarının mücadelesini görünür kılmamak için sendikanın önünde bir kaldırıma hapsediyorlar bu mücadeleyi.

Bu büyük bir ayıp. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu mücadele ne mücadelesi? 2023 seçimlerine doğru gidiliyordu. Muhalefet partileri yapılan haksızlıklara karşı "mülakata son" kampanyası yapıyorlardı. "Biz iktidar olduğumuzda mülakatı kaldıracağız" diyorlardı. Bu büyük bir destek gördü çünkü mülakatlar büyük haksızlıklar yaratıyordu. Ve Sayın Erdoğan da dedi ki: "Biz de mülakatı kaldırıyoruz. Biz de mülakatı kaldırıyoruz" dedi.

Buradaki arkadaşlar, eğer Sayın Erdoğan’ın söz verdiği gibi mülakat yapılmasaydı, yani yazılı sınav sonuçlarına göre mülakat yapılmasaydı, 1611 öğretmen o günden beri sınıflarına, öğrencilerine kavuşmuş olacaklardı. Ama maalesef seçimden sonra önce bir sessizlik dönemi, sonra "Efendim mülakat gibi mülakat yapacağız" lafları falan derken mülakat yaptılar. Hem de öyle bir mülakat yaptılar ki; örneğin bazı şehirlerdeki heyetler hemşerilerimize iyilik olsun diye 5 tam puan verdi, bazı şehirlerdeki heyetler titiz davrandı daha düşük puan verdi ve hakkı olanlar, 1611 kişi geriye düştü, elendi.

Haklı olduklarını herkes biliyor. Bu öğretmenlerin içinde bir partiye mensup öğretmenler yok, bir bölgeye mensup öğretmenler yok, bir inanca mensup öğretmenler yok; toplumun tüm kesiminden insanlar var. Ortak özellikleri, verilen devlet sözünün tutulmamış ve çiğnenmiş olmasıdır. Bunun mücadelesini veriyorlar. Bunun için hak aramak için senelerdir uğraşıyorlar. Parlamentoda bir kanun teklifi var, onun çıkmasını bekliyorlar. Ve hak aramak için Ankara’ya geldiklerinde şu insanlara bakın, şu insanlara... Hani her fırsatta hak arayanlara yok provokasyon, yok marjinal gruplar... Bu insanlara karşısına polisi dikiyorlar, yere yatırıyorlar, ters kelepçe takıyorlar, desteğe gelen sendika başkanlarına saldırıyorlar, gözaltı yapıyorlar.

Biz öğretmenlerin -ben iki emekli öğretmenin bir evladı olarak tüm öğretmenlerin- öğretmenlerin evlatlarının, eşlerinin, annelerinin, babalarının bu hak arama mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Meclis’teki kanun teklifinin görüşülmemesi Yusuf Tekin’in, Milli Eğitim Bakanı’nın zoruyla oluyor. Geçtiğimiz yıl komisyondaki üyelerden imza topladık, üçte biri yetiyor, bütün muhalefet imza verdik, komisyonu toplantıya çağırdık; komisyon başkanı fiilen toplantıyı yapmadı. Kanun bekliyor, süresi geçti. İç tüzüğe göre indirip aşağıda oylanabilir.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE ÇAĞRI

Buradan Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir sayın milletvekilini görevlendirmişti, o da gelip haklarının verilmesi için kanun teklifi vereceğini söylemişti; vermişti, o da bekliyor. Bakın bugün için bu öğretmenler Meclis’te azınlık değil çoğunluk. Görüyorum, takip ediyorum; Yeniyol grubu destek veriyor, Dem grubu destek veriyor, Cumhuriyet Halk Partisi destek veriyor, e MHP de hak veriyor kanun teklifi veriyorsa... Öğretmenler 300’ün çok üzerinde bir çoğunlukla zaten, kendine söz verenler el kaldırsa iş bitecek. Şu 1611 öğretmenin kanununu Meclis kapanmadan bu hafta oylayalım, bitirelim.

Ha bir talebi daha var bu özel okullarda örgütlü öğretmenlerin sendikasının, onda da yerden göğe kadar haklılar; analarının ak sütü gibi helal. O da şu: Eskiden bir kanun vardı -o kanunu çıkaranlardan Allah razı olsun o zaman- bir öğretmen özel okulda çalışıyorsa kamudaki dengiyle aynı maaşı alır, altını veremezsin. Bu ne demek? Öğretmenin emeğini özel okul sömürmesin demek. 2014 yılında bir gece yarısı önergesiyle, gelen önergeyle, Adalet ve Kalkınma Partililerin oylarıyla bu maddeyi kaldırdılar. Özel okul öğretmenleri şimdi asgari ücrete, biraz üstüne, hatta ders saatine göre bazen altına çalışmak zorunda kalıyorlar.

Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani bu devlet bu patronlardan daha mı zengin de devletin verdiği maaşı bu patron vermiyor? Diyorlar ki patronları masaya oturtmuyoruz. 2014’te patronlar mı geldi kaldırdı kanunu? Siz kaldırdınız. Şimdi getirin o kanunu hep birlikte geçirelim. Özel okul öğretmenleri kamudaki, devletteki denginden az maaş almasın.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖĞRETMEN DÜŞMANI BAKANI"

Ayrıca da bu 1611 mülakat mağduru öğretmen bir an önce görevlerine başlasınlar. Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum: Söz namustur. Seçimlerde insanlardan oy isterken mülakatı kaldıracağınıza söz verdiniz. Kim oluyor da bu Cumhuriyet tarihinin en uzlaşmaz, en kavgacı, en öğretmen düşmanı bakanı gelmiş, şimdi sizin sözünüzün üzerine "mülakat gibi mülakat yapacağız" diyerek sizin sözünüzü yere çalmış, üstünde tepinmiş, siz de "Ben bu devletin başıyım" diye gerim gerim geriniyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır! Bu öğretmenlerin hakkını verin, bu işin siyaseti yok. Bu öğretmenler ne CHP’li ne bir başka partili; her partiden insan var, Anadolu’nun her yerinden insan var. Bundan sonra yapılan bu zulmü sona erdirmek boynunuzun borcudur.

Biz ağzımızdan çıkan bir sözün arkasında durmak için gerekirse her şeyini veren bir kültürden, bir gelenekten geliyoruz. Bir sözünüz; bugün AK Parti grup başkanına, nöbetçi grup başkanvekiline bir telefonunuz "Ya şu 1611 kişinin derdini bir çözün" derseniz çözülmesi hem vallahi hem billahi iç tüzük 37 ile 5 dakika, 5 dakika!"