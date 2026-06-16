Son Dakika | Bahçeli'den açlık grevindeki öğretmenlere destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sonra bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Bahçeli, özel sektör öğretmenlerinin açlık grevi hakkındaki soruya "Onların da yanındayız. Sen de yanında ol" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru öğretmenler, taban maaş hakkı, güvenceli çalışma koşulları ve verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle son günlerde Ankara’da eylemlerini sürdürüyor.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu’nun çağrısıyla 14 Haziran’da Ankara’da bir araya gelen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM’ye yürümek istedi. Ancak öğretmenler Güvenpark’ta polis engeliyle karşılaştı. Müdahalede, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Basına yansıyan bilgilere göre gözaltına alınan 41 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Öğretmenler, müdahaleye rağmen eylemlerini sonlandırmadı. 15 Haziran’da bu kez Kurtuluş Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis yeniden müdahale etti. Bazı öğretmenlerin kaldıkları otelden çıkışına izin verilmediği, parka ulaşan öğretmenlerin ise biber gazlı müdahaleyle karşılaştığı belirtildi. Bu müdahalenin ardından da gözaltılar yaşandı.

Yaşananların ardından Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, talepleri karşılanana kadar süresiz açlık grevine başladıklarını duyurdu. Öğretmenler, özel sektörde taban maaş düzenlemesi yapılmasını, güvenceli çalışma koşullarının sağlanmasını ve mülakat mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.