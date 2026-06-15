Hak arayan öğretmen: Gözaltına almadılar ama gömleğimi yırttılar, tek dertleri başımızın açılmaması

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, Ankara'da yaptıkları açıklamada gözaltıları ve polis müdahalesini protesto ederek verilen sözlerin tutulmasını istedi. Eğitim sendikalarının destek verdiği eylemde, öğretmenler hak kayıpları, atama sorunları ve mülakat mağduriyetlerine dikkat çekti.

Hak arama mücadelesi veren öğretmenlerden Kader Akman, eylem sırasında polis müdahalesiyle karşılaştığını belirterek yaşadıklarını anlattı. Akman, uzun süre ablukada bekletildiklerini ifade ederek, gözaltına alınmamasının nedeninin başörtülü olması olduğunu öne sürdü.

Müdahale sırasında gömleğinin yırtıldığını ve başörtüsünün açıldığını söyleyen Akman, şunları söyledi:

"Bugün ben de buradaydım. Evet, ablukaya alındım. Uzun süre orada bekletildik. Ben buradayım ama gözaltına alınmadım. Neden biliyor musunuz? Çünkü 'örtülülere dokunmayın' demişler. Ancak örtülü olmama rağmen gömleğimi yırttılar. Başörtümü açtılar. Nasıl kapatacağımı bilemedim, şapka takmak zorunda kaldım. Buna utanmıyorlar. Ama gözaltına alınırsam tepki çekerler diye beni gözaltına almıyorlar. Eskiden başörtüsü mağdurları vardı. Bugün ise mülakat mağdurları var. Özel sektör öğretmenlerinin yaşadığı mağduriyetler var. Yani aslında mağduriyetler hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli yeni mağduriyetler yaratılıyor."

Hak arama mücadelesi verenlerden Fatma Nur Taşkın da, polis müdahalesi sırasında yırtılan gömleğini göstererek, "Gömleğimi boydan boya yırttılar. Galiba tek dertleri başımızın açılmaması. Başörtüsüne saygı gösterdiklerini söylüyorlar ama kıyafetimizin parçalanmasını sorun etmiyorlar" dedi.