O şehirde dengeleri değiştiren gelişme: CHP'li belediye başkanı kalmadı

CHP’de mutlak butlan kararı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreçte, Edirne’de peş peşe istifalar yaşandı. Kentte görev yapan CHP’li belediye baskanlari partilerinden ayrılma kararı aldı.

ÜÇ BAŞKAN YENİ PARTİ'YE GEÇTİ

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özlem ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Özgür Özel‘in kurduğu YENİ Parti'ye katıldı.

Öte yandan Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Süloğlu Belediye Başkanı Mahmut Ormankıran ile Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi ise CHP’den istifa ederek görevlerini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı.

BİR İLK YAŞANDI

Yaşanan istifalarının ardından Edirne merkez ve ilçelerinde CHP adına görev yapan belediye başkanı kalmadı. Bu gelişme çok partili hayata geçilmesinden bu yana yaşanan bir ilk olarak siyaset tarihine geçti.



(ANKA)