Nimet Özdemir AKP'li hayatına böyle start verdi: Her şeyi unutup silip yenisini açtı

İYİ Parti’den seçilip CHP’ye, ardından AKP’ye geçen İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, siyasi hayatındaki yeni döneme sosyal medya hesabını da yenileyerek başladı. AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eski eleştirilerinin bulunduğu hesabını kapatan Özdemir, açtığı yeni hesaptan “güçlü bir başlangıç yapıyoruz” dedi.

“Misyonumu gerçekleştirebileceğim yerde, aynı sorumlulukla, birlikte güçlü bir başlangıç yapıyoruz” diyen Özdemir, İstanbul ve Türkiye için çalışmayı sürdüreceğini iddia etti.

ESKİ HESABINI KAPATMIŞTI

Nimet Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti listesinden İstanbul Milletvekili seçildi. 24 Temmuz 2024’te İYİ Parti’den istifa eden Özdemir, 8 Ekim 2024’te CHP’ye katıldı.

Özdemir, 17 Haziran 2026’da CHP’den de istifa etti. İstifasının ardından sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekti.

Özdemir’in kapattığı hesapta AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirel paylaşımlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek mesajları da bulunuyordu.

AKP’ye katılan Özdemir, böylece Meclisteki üçüncü yılında üçüncü siyasi partisine geçmiş oldu.

“BEN CUMHURİYET KADINIYIM” DEMİŞTİ

Özdemir, CHP’den istifa etmesinden yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, iktidarda “daha konforlu” siyaset yapmak yerine CHP’yi tercih ettiğini söylemişti.

“Ben her şeyden önce bir Cumhuriyet kadınıyım” diyen Özdemir, muhalefetin oylarıyla milletvekili seçildiğini belirterek muhalefet partisinde kalmayı kendisine daha uygun gördüğünü ifade etmişti.

Özdemir, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne pankart asmasıyla da gündeme gelmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BOT HESAPLA GELDİ İDDİASI

Özdemir’in yeni hesabını açmasının ardından, paylaşımına ücret karşılığında çalışan bot hesaplar üzerinden yüzlerce destek mesajı gönderildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada dile getirilen bu iddia bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

ÜNİVERSİTE TARTIŞMASI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Özdemir’in TBMM’nin internet sitesindeki öz geçmişinde Conley Üniversitesi mezunu olduğu bilgisine yer verilmişti.

Ancak söz konusu kurumun tanınırlığı ve verdiği diplomaların geçerliliği geçmişte tartışma konusu olmuştu. Conley Üniversitesinin para karşılığında diploma verdiği öne sürülmüştü.