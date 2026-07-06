NATO zirvesinde bağımsız medyaya sansür uygulandı ama yabancı medya her şeyi sordu

NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye yöneltilen basın özgürlüğü ve Deniz Göktaş hakkında sorulan soru akıllara zirveye katılmak isteyen bağımsız kuruluşlara akreditasyon verilmemesini getirdi.

BASINA UYGULANAN AMBARGO YENİDEN GÜNDEMDE

NATO Liderler Zirvesi'ni yerinde takip etmek isteyen bağımsız medya kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin akreditasyon talebi, NATO tarafından yanıtsız bırakıldı. Halk TV ve Sözcü gibi kanallara tanınmayan akreditasyon hakkının iktidara yakın medya organlarına tanınması ise tepkilere yol açtı ve NATO yetkililerinden açıklama beklendi.

NATO tarafından duruma ilişkin yapılan açıklamada, zirvede yer alacak gazetecilerin ev sahibi ülke tarafından değerlendirmeye alındığı belirtildi. Yapılan bu açıklama akıllara, "İktidar zirvede kendisinin istediği soruların sorulmasını mı istiyor?" sorusunu getirdi.

HOLLANDA MEDYASI ANKARA'DA HER ŞEYİ SORDU

Fakat pazartesi günü Ankara'daki zirve için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken bir ana sahne oldu. Hollanda'dan 36. NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için gelen bir gazeteci, Rutte'ye Türkiye'de basın özgürlüğü ve Deniz Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili bir soru yöneltti.

"Ev sahibi ülkeyi övgü dolu sözlerle göklere çıkardınız ama son birkaç gün ve hafta içinde muhaliflere, hatta gazetecilere, bir komedyene yönelik yeni bir baskı dalgasına şahit olduk." diyen Hollandalı gazeteci, Rutte'ye "Ankara, liberal demokrasilerin zirvesine ev sahipliği yapmak için hâlâ en doğru yer mi? Ve sizce bu zirve, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu sorunları ele alması için iyi bir fırsat mı?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Rutte, demokrasinin sadece seçimden ibaret olmadığına dikkat çekerek şu yanıtı verdi:

"Şunu söyleyeyim. Demokrasi söz konusu olduğunda, demokrasi seçimlerden çok daha fazlasıdır. Seçimler elbette demokraside hayati bir öneme sahiptir. Ancak demokrasi aynı zamanda özgür medyadır; yani bu odadaki sizlersiniz. İstediğiniz tüm soruları sorabilmeniz, istediğiniz yazıları yazabilmeniz ve araştırmalarınızı yapabilmenizdir. Ve elbette demokrasi, insanların eğer isterlerse protesto gösterileri düzenleyebilmeleridir. Dolayısıyla, sadece özgür seçimlerden çok daha fazlası var. Ve medya konusuna gelecek olursak, medyanın büyük etkinlikleri bizzat yerinde takip edebilmesi NATO için son derece önemlidir."