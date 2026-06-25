NATO kuruluş anlaşmasını yok saydı! Gazetecilere gerekçe bile sunmadı: Bağımsız medyaya ambargo

NATO'nun 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceği Liderler Zirvesi öncesinde alınan akreditasyon kararları tartışmaların odağına yerleşti. Aralarında gazeteler, haber ajansları ve televizyon kanallarının da bulunduğu çok sayıda medya kuruluşunun zirveyi takip etmek için yaptığı başvuruların herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildiği ortaya çıktı.

77 yıllık ittifakın en kritik toplantılarından biri olarak değerlendirilen zirve, uluslararası kamuoyunun yakın takibi altında gerçekleştirilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Washington ile Avrupalı müttefikler arasında yaşanan görüş ayrılıklarının derinleşmesi ve ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik askeri operasyonlarının ardından ortaya çıkan yeni güvenlik denklemine ilişkin görüşmeler nedeniyle Ankara Zirvesi'nin NATO açısından tarihi önemde olduğu biliniyor.

"KARAR NİHAİDİR" AÇIKLAMASI

Ancak zirveye günler kala yaşanan akreditasyon krizi, toplantının siyasi gündeminin önüne geçen yeni bir tartışma başlattı. Edinilen bilgilere göre, birçok medya kuruluşunun başvurusu NATO tarafından reddedildi. Ret kararlarına ilişkin başvuru sahiplerine herhangi bir ayrıntılı açıklama yapılmadığı, kararların kesin olduğu bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Halk TV Dış Haberler Müdürü Işın Eliçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO Akreditasyon Birimi'nin kendisine gönderdiği yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Eliçin, zirveyi takip etmek amacıyla yaptığı başvurunun reddedildiğini belirterek, NATO yetkililerinin kendisine "Bu kararın gerekçeleri hakkında açıklama yapamam. Karar nihaidir" yanıtını verdiğini aktardı. Eliçin paylaşımında, "Başvuruyu NATO'ya yaptığıma göre, bu kararın gerekçelerini kim açıklayabilir?" sorusunu yöneltti.

KURULUŞ ANLAŞMASI YOK SAYILDI

Yaşanan gelişme, NATO'nun kendi kuruluş felsefesiyle çelişip çelişmediği yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü ittifakın temelini oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın giriş bölümünde demokrasi, bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkelerine açık vurgu yapılıyor.

4 Nisan 1949 tarihinde imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın ön sözünde, taraf ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ettikleri belirtiliyor. Metinde ayrıca, tüm halklar ve hükümetlerle barış içinde yaşama arzusunun yeniden vurgulandığı ifade ediliyor.

Antlaşmanın giriş kısmında yer alan en dikkat çekici ifadelerden biri ise taraf devletlerin "halklarının özgürlüğünü, ortak mirasını ve medeniyetini demokrasi, bireysel özgürlük ve hukuk devleti ilkeleri temelinde korumaya kararlı oldukları" yönündeki taahhütleri olarak öne çıkıyor.

NATO'DAN CEVAP GELMEDİ

Kuruluş metninde ayrıca üye ülkelerin kolektif savunma anlayışı doğrultusunda hareket ederek barış ve güvenliğin korunması için ortak çaba gösterecekleri vurgulanıyor. Bu nedenle, Ankara Zirvesi öncesinde çok sayıda gazeteci ve medya kuruluşuna yönelik gerekçesiz akreditasyon reddi, NATO'nun savunduğunu belirttiği temel değerlerle ne ölçüde uyumlu olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası güvenlik mimarisinin geleceğinin masaya yatırılacağı Ankara Zirvesi yaklaşırken, gözler şimdi NATO'nun tartışmalı akreditasyon kararlarına ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapıp yapmayacağına çevrildi.