Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerine yönelik polis müdahalesine Finike'den tepki

HABER - ALİ TAŞ

Batı Akdeniz Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara'da mülakat mağduru ile özel sektör öğretmenlerinin düzenlediği eyleme yönelik polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Antalya'nın Finike ilçesinde basın açıklaması yaptı.

Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı açıklamada, "Batı Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri" pankartı açıldı.

Grup adına yapılan açıklamada, 14 Haziran'da Ankara Güvenpark'ta bir araya gelen mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin taleplerini dile getirmek isterken polis müdahalesiyle karşılaştığı öne sürüldü. Açıklamada, öğretmenlerin ablukaya alındığı, darbedildiği ve 40'tan fazla kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

Eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının engellendiği savunulan açıklamada, yaşananların hak ihlallerinin geldiği noktayı gösterdiği belirtilerek, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması çağrısı yapıldı.

Basın açıklaması sırasında "Direne direne kazanacağız" ile "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı.

Finike'deki açıklama, katılımcıların alkışlarıyla sona erdi.