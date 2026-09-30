Muhammed Yarız’ın özel jetinin Rodos trafiği ortaya çıktı

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Fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız’ın kaçış iddiasına ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Yarız’a ait olduğu belirtilen TC-YRZ kuyruk numaralı özel jetin, kaçtığı söylendiği günden hemen önce İstanbul’dan Rodos’a uçmuş.

ŞÜPHELİ UÇUŞ KAÇIŞ İDDİASINDAN BİR GÜN ÖNCE

Uçuş kayıtlarına göre TC-YRZ isimli özel jet, 10 Eylülü 11 Eylül'e bağlayan gece İstanbul’dan Rodos’a gitti. Uçak, gece yarısından sonra Rodos’tan ayrılarak Manisa’ya döndü.

Yarız’ın 12 Eylül'de kaçtığı iddiasının gündeme gelmesi, bu uçuşu daha da dikkat çekici hale getirdi.

Uçağın, Yarız’ın Rodos ya da çevresinden Türkiye’ye dönüşünü sağlamak için kullanılıp kullanılmadığı sorusu gündeme geldi.

YARIZ’IN RODOS HATTI DOSYAYA GİRMİŞTİ

Yarız’ın Marmaris’te bulunduğu dönemde Yalıkavak’ta demirli “Amore” adlı süper yatını Marmaris’e getirttiği ve buradan kaçak şekilde Rodos’a geçtiği iddia edilmişti.

12 Eylül'de kaçtığı iddia edilen Yarız 13 Eylül’de sürat teknesiyle Bodrum’a dönmüş ve ardından tutuklanmıştı. Yarız'ın mal varlığı ve hesaplarına tedbir konulmuştu.

JET NEDEN RODOS’A GİTTİ?

Özel jetin 10 Eylül'ü 11 Eylül'e bağlayan gecede neden Rodos’a uçtuğu merak konusu oldu.

Uçuşun, Yarız’ın adaya geçtiği iddia edilen süreçten hemen önce gerçekleşmesi ve uçağın gece yarısından sonra Manisa’ya dönmesi, kaçış planı ya da dönüş hazırlığı ihtimalini gündeme taşıdı.