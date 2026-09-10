MİT Başkanı Kalın'dan Iraklı Meclis Başkanı ile Terörsüz Türkiye görüşmesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara’da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Türkiye ile Irak arasındaki özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin ortak sorunlarına çözüm bulunması için atılabilecek adımlar konuşuldu.

HALBUSİ’DEN “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” DESTEĞİ

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi, Türkiye’de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine desteğini yineledi.

Halbusi, sürecin başarılı olmasının yalnızca Türkiye açısından değil, tüm bölge açısından önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Kalın ve Halbusi, Türkiye ile Irak arasındaki yakın işbirliğinin ikili ve bölgesel konularda daha da güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

ERDOĞAN DA HALBUSİ’Yİ KABUL ETMİŞTİ

Heybet Halbusi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı. Halbusi, önceki gün de Bakan Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirmişti.