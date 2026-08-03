MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanıyla görüştü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sürecine ilişkin hazırlanan yol haritasının ikinci aşamasına geçiş süreci ele alındı. Hamas'ın söz konusu yol haritasına olumlu yaklaştığı vurgulanırken, İsrail'in plana yanıt vermek yerine Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmasından duyulan endişe dile getirildi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun daha etkin adımlar atması gerektiği ifade edildi.

BATI ŞERİA, KUDÜS VE İNSANİ DURUM DA GÜNDEMDEYDİ

Taraflar, Gazze'deki çatışmaların yanı sıra Batı Şeria ve Kudüs'teki gelişmeleri de değerlendirdi. Görüşmede, Filistinlilerin haklarının ihlal edildiği yönündeki değerlendirmelerin yanı sıra, Batı Şeria'da yeni yerleşim faaliyetlerinin sürmesi ve yerleşimci şiddetindeki artışa dikkat çekildi.

Gazze'deki insani durumun da ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin hem siyasi süreçte hem de insani yardımlar konusunda Filistin halkının yanında olmayı sürdürdüğü ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI" VURGUSU

Görüşmede ayrıca Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona erdirilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin haklarının korunması ve insani yardımların artırılması amacıyla uluslararası toplum nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimlerin önemi vurgulandı.

Taraflar, Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın yürüttüğü ortak arabuluculuk çabalarının sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Hamas heyeti de görüşmede, Türkiye'nin Gazze konusunda bugüne kadar yürüttüğü diplomatik girişimler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. (AA)