Hamas'tan Ankara'da üst düzey temas: Hakan Fidan yeni lideri kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, yeni görevine başlayan Hayye'ye başarı temennisinde bulundu.

HAYYE: NETANYAHU HÜKÜMETİ SALDIRILARINI ARTIRIYOR

Hayye, görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son duruma ilişkin bilgi verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarını artırdığına dikkat çekti. Hamas'ın barış müzakerelerinde yapıcı bir tutum izlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Hayye, ayrıca Filistinliler arasındaki uzlaşı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN FİDAN: TÜRKİYE FİLİSTİN DAVASINI GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLİYOR

Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasını her alanda ve her platformda en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğini yineledi. Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçlar ile kutsal mekanlara yönelik saldırılarının uluslararası toplumun gündeminde kalmasını sağladıklarını belirten Fidan, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için her türlü çabanın gösterileceğini kaydetti.

"HAMAS'IN BARIŞ SÜRECİNDEKİ ROLÜ TAKDİRLE KARŞILANDI"

Fidan, Türkiye'nin Gazze barış sürecini desteklemeyi sürdüreceğini ve bu süreçte Hamas'ın oynadığı rolü takdirle karşıladığını belirtti. Görüşmede ayrıca diğer bölgesel konuların da ele alındığı bildirildi.

(AA)