Milyonluk Rolex paylaşımı yapmıştı: AKP’li Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

Sosyal medyada yaptığı Rolex marka lüks saat paylaşımıyla gündeme gelen AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik görevinden istifa etti.

Paylaşımda adı geçen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ise konuyla bir ilgisinin bulunmadığına ilişkin paylaşım yaptı.

MİLYONLUK ROLEX PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, kendisine hediye edilen Rolex marka saatin fotoğrafını “Kıymetli Ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya teşekkür ederim” notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Kısa sürede tepki toplayan paylaşımın ardından Çelik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Gelen tepkiler üzerine kamuoyuna açıklama yapan Çelik, saati kendisine hediye eden kişinin Kalyon Holding ile bağı olmadığını, İzmir'de projelerini yürüttüğü müteahhit Mehmet Kalyoncu olduğunu ifade etti. Yanlış anlaşılmaya sebep olduğu için özür dileyen Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla,

Mahmut Mert Çelik"

MEHMET KALYONCU DA İDDİALARI YALANLADI

Paylaşımda adı geçen Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Olayla ve paylaşımla hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan Kalyoncu şu bilgileri verdi:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm. Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır.

Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim. Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili. Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum."