MHP'den Mekke İttifakı çıkışı: Ne Rasulullah’ı ne de Mekke’yi hiçbir saldırıya açık bırakamayız

İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sonrası toplanan Mekke İttifakı'nda, Türkiye ve Pakistan'ın bölgeye askeri destek sağlaması kararlaştırıldı.

Alınan karara muhalefet cephesinden tepki yükselirken, AKP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'den açık destek geldi.

Kararı doğru bulduklarını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türden askeri desteği, gereken her türlü hassasiyet ve fedakârlıkla sağlaması girişimi doğrudur." ifadelerini kullandı.

"NE RESULLAH'I NE DE MEKKE'Yİ..."

X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Ne Rasulullah’ı, ne de Kıblemiz olan Mekke’yi hiçbir saldırıya açık bırakamayız. İki kutsal mabedimiz de bugün Suudi Arabistan’ın egemenliğindedir.

Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan’ın savunmasına mümkün olan her türden askeri desteği, gereken her türlü hassasiyet ve fedakarlıkla sağlaması girişimi doğrudur. Dahası bu durum binlerce yıllık devlet politikalarımızın da esasıdır. Yavuz Sultan Selim Han, hem Mekke, hem de Medine’yi hedef alan mütecaviz eylemleri göz önünde bulundurarak Mısır seferine koyulmuştu.

Bu hassasiyet gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet döneminde her daim devletimizin ana yaklaşımları arasında yer almıştır. Bugün de aynı hassasiyetimiz hem milletimiz hem de devletimiz nazarında canlıdır."