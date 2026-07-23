Meclis'te Ahbap gerginliği: Ahbap üzerinden Kızılay'ı temize çıkarmaya çalışıyorlar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, konuşmasına Hatay'ın ana vatana katılışının 87'nci yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Hatay'ın 6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen illerden biri olduğunu hatırlatan Gül, deprem sürecinde devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu savundu.

GÜL: DEVLET KURUMLARINI YIPRATMA GİRİŞİMLERİ OLDU

Deprem döneminde devlet kurumlarının hedef alındığını öne süren Gül, şunları söyledi:

"Hatay deyince tabii aklımıza 6 Şubat gelmektedir. 6 Şubat'ta Hatay'ımız için bütün devletimiz, tüm kurumlarımız seferber oldu. O gün milletimiz, devletimiz bu seferberlik içerisindeyken 'Devlet nerede?', 'Kızılay nerede?', 'AFAD nerede?' diye devletimizin kurumlarının ve bu önemli çabaların ortadan kaldırılmasını ve bu duyguların pozitif olarak desteklenmesi yerine engellenmesini, 'Devlet yok, devletin kurumlarına güvenmeyin' çağrılarını da hepimiz çok yakinen yaşadık. Maalesef, asrın felaketinde hep beraber kenetlenme çabası yapmak yerine bazılarının ülkemizin göz bebeği, ay yıldızlı bayrağımızla, önemli kurumlarımızla bu asrın felaketinde milletimizin yardımına koşma çabalarının karşısında devleti ve kurumlarını bu anlamda tahrif eden, alternatif şeyler öngörerek bu güveni, itibarı zedeleme çabalarına karşı belli mihrakların bilinçli, sistematik olarak yıpratma girişimlerini de elbette hatırlıyoruz. O andan itibaren tüm kurumlarıyla, Kızılay'ıyla, AFAD'ıyla ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla milletimiz ve devletimiz bu asrın felaketini, yaramızı beraber sarma girişiminde oldu."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin yaraları sarmaya devam ettiğini söyleyen Gül, kurumların eleştirilebileceğini ancak itibarsızlaştırılmaması gerektiğini ifade etti.

EMİR: İNSANLAR NİYE AHBAP GİBİ DİĞER SEÇENEKLERE YÖNLENDİRİLDİ?

Gül'ün açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir yanıt verdi.

Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmaya değinen Emir, denetim sorumluluğunun iktidarda olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Tabii, Sayın Abdulhamit Gül'ün konuşmasını biraz da hayretle dinledik. Ahbapla ilgili bir tereddüt, şu anda görülmekte olan bir soruşturma var, oradaki toplanan 158 milyon dolarlık kaynağın nasıl harcandığına dönük iddialar var, hepimiz kaygılıyız gerçekten ama bunu denetlemesi, gözetlemesi, zamanında buna izin vermemesi gereken kim? AKP iktidarı, İçişleri Bakanlığı, valilik, dernekler masası; siz seyretmişsiniz. Şimdi, dönüp bunun üzerinden, Ahbap üzerinden Kızılay'ı, AFAD'ı temize çıkarmaya çalışıyorlar. İnsanlar niye Ahbap gibi diğer seçeneklere yönlendirildi? Hatırlayın, Kızılay depremzedeye çadır sattı bu ülkede, Kızılay bu ülkede depremzedeye gıda maddesi sattı."

Deprem sürecine ilişkin eleştirilerini sürdüren Emir, "Kızılay görevlileri depremde 'Kızılay' ismi yazan iş gömleklerini giyemediler utançlarından, vatandaşın tepkisinden. Depremzedeler günlerce, haftalarca, aylarca çadır beklediler. İnsanlar feryat ettiler 'AFAD nerede?' diye, feryatlar içerisinde göçük altında öldüler. Devlet gecikti, yapamadı, beceremedi; nepotizm, liyakatsizlik, ellerine yüzlerine bulaştırdılar, vatandaş da başka bulabildiği seçeneklere sarıldı. Şimdi, o seçenekte sorun çıkınca kendilerini aklamaya çalışıyorlar. O seçenekte sorun çıktıysa denetlemeyen yani sizler sorumlusunuz" ifadelerini kullandı.

(ANKA)