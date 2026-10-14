Meclis oturumunda gerginlik! Belediye başkanları atıştı: AKP'ye geç de kurtulalım senden

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı son oturumunda görüşülen Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi esnasında gerginlik çıktı. Seçim öncesinde AKP ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler arasında tartışmaya yol açtı.

MECLİS TOPLANTISINDA GERGİNLİK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı son oturumunda Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi üyeliği seçimi görüşüldü. Seçim öncesinde AKP ile iş birliği yapıldığı yönündeki suçlamalar, iki belediye başkanı arasında tartışmaya neden oldu. Tartışma sırasında karşılıklı sert ifadeler kullanıldı.

AKIN: "TİYATRO BİTİNCE HABER VER"

Tartışma esnasında Ahmet Akın'ın Ali Kemal Deveciler'e yönelik "Tiyatro bitince haber ver" sözleri üzerine gerginlik arttı. Bu sözlerin ardından Deveciler, Akın'a hitaben "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!" ifadelerini kullandı.

DEVECİLER: "AKP'YE GEÇ DE KURTULALIM SENDEN"

Deveciler'in "AK Parti'ye geç de kurtulalım senden!" sözlerine karşılık Ahmet Akın, Deveciler'e "Ali Kemal abi, bizden önce AK Parti'yle görüşüyorsun" sözleriyle yanıt verdi. İki belediye başkanı arasında yaşanan tartışmanın ardından meclis toplantısına ara verildi.