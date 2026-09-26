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Halk TV Türkiye Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu

Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 27 Eylül Pazar günü Balıkesir ve İstanbul’da katılacağı ilçe başkanlığı ön seçimlerinin programı belli oldu. Özel, Karesi ve Küçükçekmece’de parti üyeleriyle bir araya gelecek.

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Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştireceği Balıkesir-İstanbul programı belli oldu. Özel, ilk olarak Balıkesir’in Karesi ilçesinde düzenlenecek ilçe başkanlığı ön seçimine katılacak. Program, saat 11.00’de Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

YENİ Parti’de ilçe başkanlığı ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Özel’in de ön seçim sürecinde farklı illerdeki çalışmalara katılacağı açıklanmıştı.

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Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu - Resim : 2

İSTANBUL’DA İKİNCİ PROGRAM

Özel’in Balıkesir’in ardından İstanbul’a geçmesi ve Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçimine katılması planlanıyor. Küçükçekmece’deki program saat 14.30’da Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

27 EYLÜL PROGRAMI

Özgür Özel’in pazar günü programı şöyle:

11.00 – Karesi İlçe Başkanlığı Ön Seçimi

Yer: Avlu Kongre Merkezi, Balıkesir

14.30 – Küçükçekmece İlçe Başkanlığı Ön Seçimi

Yer: Sefaköy Kültür Merkezi, İstanbul

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
YENİ Parti Özgür Özel İstanbul Balıkesir
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