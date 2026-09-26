Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 27 Eylül Pazar günü Balıkesir ve İstanbul’da katılacağı ilçe başkanlığı ön seçimlerinin programı belli oldu. Özel, Karesi ve Küçükçekmece’de parti üyeleriyle bir araya gelecek.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştireceği Balıkesir-İstanbul programı belli oldu. Özel, ilk olarak Balıkesir’in Karesi ilçesinde düzenlenecek ilçe başkanlığı ön seçimine katılacak. Program, saat 11.00’de Avlu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
YENİ Parti’de ilçe başkanlığı ön seçimleri 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştiriliyor. Genel Başkan Özel’in de ön seçim sürecinde farklı illerdeki çalışmalara katılacağı açıklanmıştı.
İSTANBUL’DA İKİNCİ PROGRAM
Özel’in Balıkesir’in ardından İstanbul’a geçmesi ve Küçükçekmece İlçe Başkanlığı ön seçimine katılması planlanıyor. Küçükçekmece’deki program saat 14.30’da Sefaköy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
27 EYLÜL PROGRAMI
Özgür Özel’in pazar günü programı şöyle:
11.00 – Karesi İlçe Başkanlığı Ön Seçimi
Yer: Avlu Kongre Merkezi, Balıkesir
14.30 – Küçükçekmece İlçe Başkanlığı Ön Seçimi
Yer: Sefaköy Kültür Merkezi, İstanbul