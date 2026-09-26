Halk TV Türkiye Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu

Özgür Özel pazar günü iki kentte olacak: Programı belli oldu YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 27 Eylül Pazar günü Balıkesir ve İstanbul’da katılacağı ilçe başkanlığı ön seçimlerinin programı belli oldu. Özel, Karesi ve Küçükçekmece’de parti üyeleriyle bir araya gelecek.