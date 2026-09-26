Son Dakika | En az 80 hesap erişime engellendi: Özgür Özel’den sert tepki geldi

Sosyal medya platformu X'te çok sayıda hesabın Türkiye'den erişime kapatıldığı bildirildi. EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, aralarında gazeteciler, akademisyenler, yayın kuruluşları ve farklı alanlarda faaliyet gösteren isimlerin hesaplarının da bulunduğu en az 80 hesap için erişim engeli kararı uygulandı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, X (Twitter) ve Instagram'a da doğrudan seslenerek tepki gösterdi.

Erişime kapatılan hesaplar arasında Kısa Dalga ile gazeteciler Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu ve Razi Canikligil'in hesapları da yer aldı. Yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, siyasal iktisatçı İnan Mutlu, akademisyen Prof. Dr. Barış Övgün ve Başaran Aksu'nun X hesapları da Türkiye'den erişilemeyen hesaplar arasında gösterildi.

Kararların uygulanmasının ardından söz konusu hesaplar Türkiye'deki kullanıcılar tarafından görüntülenemez hale geldi.

Özgür Özel de çok sayıda hesabın erişime engellenmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. X ve Instagram'a da doğrudan seslenen Özel, platformların Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip olduğuna dikkat çekti.

Özel, sosyal medya hesaplarının milli güvenlik gerekçesiyle engellenmemesi gerektiğini savunarak, iktidara muhalefet etmenin suç haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Son günlerde, X ve Instagram platformlarında çok sayıda hesabın erişime engellendiğine tanık oluyoruz. Hangi görüşten olursa olsun, kapatılan hesapların tek bir ortak özelliği var: Siyasi iktidarın tarafını tutmuyor olmaları…

Herhangi bir sosyal medya hesabı, siyasi görüşünden dolayı milli güvenliğe tehdit sayılamaz. Milli güvenliğimiz, iktidarın siyasi hamlelerine konu edilemez. İktidara muhalefet etmek suç haline getirilemez. X ve Instagram platformlarını uyarıyoruz: İktidar partisinin antidemokratik talepleri üzerine aldığınız kararları yakından takip ediyoruz.

Unutmayın sizin de Türkiye'deki gücünüz bir avuç iktidar yanlısı muhteristen değil milyonlarca kullanıcınızdan geliyor ve siz bu süreçte yanlış tarafta durmamalısınız. Sizleri, bir partinin, tamamen siyasi hırslarla yürüttüğü haksız sansür uygulamalarının parçası olmamaya davet ediyoruz.

Türkiye, bir avuç insanın; neyi okuyacağımıza, neyi izleyeceğimize, hangi düşünceyi dinleyeceğimize karar verdiği bir ülke olmayacak. 86 milyon yurttaşımız, düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti de bir siyasi partiden büyüktür."