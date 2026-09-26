"Bakan istifa edecek" iddiasında yeni gelişme: Ali Tarakcı'nın hesabına erişim engeli

Gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine mahkeme, Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verdi.

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararın uygulanması için Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Süreç, Tarakcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı söz konusu paylaşımın ardından başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, paylaşım nedeniyle gazeteci hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Tarakcı hakkında gözaltı kararı verilirken, adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak incelenmesi yönünde de talimat verildi.

Tarakcı, gece saatlerinde yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

ŞİMŞEK YALANLADI

Tarakcı'nın "çok önemli bir bakanın" istifa edeceğini öne sürdüğü paylaşımının ardından sosyal medyada söz konusu kişinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Şimşek ise ortaya atılan istifa iddiasını yalanladı.