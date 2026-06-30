Mafyayla ses kaydı çok konuşulmuştu! Butlan CHP'sinde yönetici oldu

Siyasette “arınma” söyleminin öne çıktığı butlan CHP’sinde dikkat çeken bir atama yapıldı. Geçmişte organize suç örgütü lideriyle yaptığı görüşmeye ait ses kaydı sızan eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, partinin üst yönetimine getirildi. 31 Mart sürecinde CHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Çetin’in, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından üst düzey bir göreve atanması tartışma yarattı. Suç örgütü lideri Baygara, Soner Çetin’in Adana’daki mafyayla işbirliği yaptığını, devletin arazisini mafyaya verdiğini ve yakınlarının haksız kazançlarla zenginleştiklerini iddia etmişti.

CHP’de kurultay davası sonrası oluşan yeni yönetim tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı görevlendirme dikkat çekti.

Çukurova Belediyesi eski Başkanı Soner Çetin, CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Kılıçdaroğlu’nun “partide arınma” iddiası ile öne çıktığı bir dönemde yapılan bu atama, Çetin’in siyasi geçmişi ve hakkında daha önce gündeme gelen ses kaydı nedeniyle tartışma yarattı.

BAYGARA İLE SES KAYDI

Soner Çetin’in adı, 2024 yılında Baygaralar suç örgütü lideri Ramazan Baygara’nın paylaştığı ses kaydıyla da gündeme gelmişti. Baygara, Çetin’in Adana’daki mafya gruplarıyla ilişki kurduğunu, devlet arazisinin mafyaya verildiğini ve bazı yakınlarının haksız kazançla zenginleştiğini iddia etmişti.

Paylaşılan ses kaydında, Çetin olduğu ileri sürülen kişinin Ramazan Baygara’ya “Hiç kimse ile bir şey konuşma” dediği duyulmuştu. Kayıtta ayrıca, kendisine olayla ilgili soru sorulduğunda “Ben bilmiyorum, tanımıyorum” diyeceğini söylediği ifadeler yer almıştı.

MAFYA İLE SES KAYDINI KABUL ETMİŞTİ

Soner Çetin ise iddialara yazılı açıklamayla yanıt vermişti. Ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul eden Çetin, kaydın tamamının yayımlanmadığını belirtmişti.

Çetin, Baygaralar suç örgütünün kendisine suikast düzenlemek istediğini öne sürmüş, 21 Mart 2023’te planlanan saldırının Adana Emniyet Müdürlüğünün istihbaratıyla engellendiğini ve tetikçinin yakalandığını açıklamıştı.

Çetin, yaptığı telefon görüşmesinin de bu suikast girişiminin nedenini anlamak için gerçekleştiğini savunmuştu.

Daha sonra kızına ait iş yerinin kurşunlandığını belirten Çetin, bu olayın ardından emniyete giderek şikâyetçi olduğunu ifade etmişti.

Soner Çetin, Ramazan Baygara'ya “Senden ricam bu işle ilgili kimseye bir şey konuşma. Bana soruyorlar bu işi kim yapmış diye. Vallahi bilmiyorum. Ben tanımıyorum diyorum. Ya inşaatını yıktığımız biridir ya iskân isteyen bir müteahhittir. Hiç kimse benim ağzımdan bir şey duymadı. Duymaz da.” dediği duyuluyor.

KOLTUK İÇİN İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Soner Çetin, Kılıçdaroğlu döneminin ardından, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP yönetiminin kendisini yeniden aday göstermemesi üzerine Çetin, partisinden istifa etmişti.

Siyasi rotasını hızla değiştiren Çetin, seçimlere İYİ Parti'nin Çukurova Belediye Başkan adayı olarak girmiş ancak sandıkta hüsrana uğramıştı.