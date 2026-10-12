Kurtulmuş: Savaş baronları kaybedecek, barış ekonomisi ile örnek olacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi'ndeki açış dersinde savaş baronlarının kaybedeceğini ve barış ekonomisi ile dünyaya örnek olunacağını dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni’nde akademisyenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek “Türkiye Modeli, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” başlıklı açış dersini gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, İmralı Süreci sonunda Türkiye'nin kazanan, kaybedenin de savaş baronları olacağını ifade etti. Savaş ekonomisinden kazanan savaş baronlarının olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş konuşmasında 'terörsüz bölge'ye de vurgu yaptı.

Kurtulmuş konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Terörün bitmesiyle savaş ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Çatışma ekonomisinden kazanan savaş baronları kaybedecektir. Terörün sona ermesi, terörsüz bölgenin kurulmasıyla Allah'ın izniyle bu bölgede yeni bir kavram olarak barış ekonomisi ortaya çıkacaktır. Barış ekonomisindeki kazanımlarımız bütün dünyaya örnek olacaktır."

"BÜTÜN BÖLGE HALKLARI BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK"

Terörsüz bölgenin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kurtulmuş sözlerine "Geldiğimiz noktada bölgedeki diğer ülkelerle bir araya getirmemizi de zorunlu kılıyor. Ümit ediyorum ki terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesi önümüzde yepyeni ufukları açacaktır. İnşallah terörsüz Türkiye ile iç kalemizi tahkim ederek sadece 86 milyon Türk vatandaşını değil terörsüz bölgenin kurulmasını da sağlayarak bütün bölge halklarının birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmasını temin etmiş olacağız" diyerek devam etti.