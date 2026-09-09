Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'siz CHP'nin yıldönümü videosu: Bütün genel başkanlar yer aldı

CHP Genel Başkanlığı'na mahkemenin mutlak butlan kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Videoda, mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel'in yer almaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 103. YIL PAYLAŞIMI

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Her sabah güne, yakamdaki Altı Ok'un ağırlığıyla başlıyorum. O mirası korumak, hakkıyla taşımak ve bir sonraki nesle emanet etmekten başka bir gayem yok. Çünkü bazı mirasların sahibi olmaz. Emanetçileri olur. Yaşa, var ol Fırka" ifadelerini kullandı.

VİDEODA ÖZGÜR ÖZEL'E YER VERİLMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal yer alırken, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e ise yer verilmedi.