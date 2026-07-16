Kılıçdaroğlu yönetimi ofis giderleri itirafından çark ediyor: Hep beraber harcamışlar

Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı öncesinde kullandığı ofisinin giderlerinde ismini vermek istemediği bir iş insanı tarafından kendisine destek verildiğini belirtmiş ve bu ismin Nafer Çapar olduğu iddia edilmişti.

Bu ifadelerin ardından CHP'de Mutlak Butlan Yönetimi Sözcüsü Müslim Sarı'dan Kılıçdaroğlu'nun 43 milyon liraya satışa sunulan ofisi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

OFİSİN GİDERLERİNİ BİR KİŞİ DEĞİL DE HEP BERABER KARŞILAMIŞLAR

Sarı, tartışma konusu olan ofisin giderlerinin tek bir kişi tarafından değil de imece usulü karşılandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun mütevazı bir yaşam sürdüğünü öne süren Sarı, "Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de, başka arkadaşlar da, iş insanları da vardı, milletvekilleri de vardı. Burası tek bir kişinin finanse ettiği bir yer değildi, bu davaya inanan kim varsa herkes bu sürecin bir tarafından tuttu. Bunun dışındaki tüm tartışmalar art niyetlidir." dedi.

"SON DERECE MÜTEVAZİ BİR OFİSTİR"

Kılıçdaroğlu'nun ofis giderlerini karşıladığı iddia edilen iş insanı Nafer Çapar ile ilgili Sarı şöyle konuştu:

"Nafer Çapar CHP'de miting organizasyonlarında görevli, 100'e yakın miting organizasyonunda yer almış, bunlar için 145 milyon lira ödenmiş. Bu dönemde bu arkadaşımız aynı zamanda Özgür Karabat da bu organizasyon içindeydi. Ofis de ortadadır, son derece mütevazı bir ofistir. Tüm giderleri imece usulü karşılanmıştır. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."